世界盃2026｜連尼加亮相敵台節目遭調侃叛徒　絕招回應引人大笑

世界盃不只是球員的英雄地，也是各大電視台與一眾名宿評述的「戰場」。前英格蘭傳奇前鋒連尼加（Gary Lineker）一向是BBC王牌足球節目《今日賽事》（Match of the Day）的「鎮台之寶」，早前因為言論爭議而離開，日前他現身BBC競爭對手ITV位於紐約的世界盃直播室，此舉隨即引來另一足球節目《The Rest is Football》的老拍檔米卡理察士（Micah Richards）「開火」，在節目中戲稱他是「徹頭徹尾的叛徒」！



足球播客節目《The Rest is Football》由連尼加（右一）與米卡理察士（左一）共同主持。（IG@The Rest Is Football）

連尼加現身ITV節目可說是破天荒。米卡理察士為了調侃前輩轉投敵台，特別在兩人共同主持的播客節目《The Rest is Football》中反客為主，開場便假裝搶去對方的常設主持位置，笑言：「歡迎收看由我主持的節目！」

連尼加隨即打斷對方：「哇哇哇，米卡，這明明是我的工作吧！」米卡理察士大笑反擊：「你看，這種感覺不好受吧？你這個徹頭徹尾的叛徒！為BBC奉獻了26年的心血、汗水和淚水，結果現在竟然跑去了競爭對手那邊！」

面對後輩連番調侃，連尼加展現幽默本色，一邊大笑一邊直接切斷了米卡理察士的視訊連線，更隔空叫他「閉上你X的嘴（shut the f*** up）」，令同場的嘉賓祖高爾（Joe Cole）亦哄堂大笑。

曾效力BBC26年 因政治爭議告別王牌節目

連尼加為BBC旗艦足球節目《Match of the Day》擔任主持長達26年，絕對是「鎮台之寶」。不過，在完成2024/25年球季的節目後，連尼加離開BBC，有指原因是他在Istagram貼出一則被指反猶太主義的貼文。2023年，連尼加曾因批評英國政府一度被BBC停職，其後復職。