世界盃2026｜約旦先取史上首球也徒勞　阿爾及利亞反勝保出線生機

2026世界盃J組次輪，阿爾及利亞憑賓保阿里（Nadhir BENBOUALI）、高爾尼（Amine GOUIRI）下半場入球，以2：1反勝約旦。



阿爾及利亞首戰對阿根廷被球王美斯送3蛋，約旦頑強抵抗奧地利，至到75分鐘仍與對手打和，最終惜以1：3輸比賽，兩隊次輪相遇，勝負將事關出線可能。

比賽早段阿爾及利亞壓制住約旦，直到飲水時間後，阿爾及利亞陣型後撤，約旦得以回氣。馬列斯（Riyad MAHREZ）兩度錯失單刀機會，約旦把握機會能力更勝一籌，32分鐘艾布達哈左路傳出倒三角，艾拉舒丹跟進外腳背射入，打破場上平衡，約旦以1：0領先阿爾及利亞。

艾拉舒丹打入約旦隊史第2個世界盃入球。（路透社）

入球後，約旦球員更加興奮，盤扭、傳遞更加自信，艾利奧雲（Ali OLWAN）半場結束前遠射炒高，約旦帶着1球領先進入更衣室。

下半場，約旦放棄高位壓逼，退守半場，任由阿爾及利亞在半場位置傳球，阿爾及利亞難有入禁區機會，伊巴謙馬薩（Ibrahim MAZA）曾嘗試遠射，被艾布拉拿（Yazeed ABULAILA）撲出。68分鐘，約旦最終頂不住阿爾及利亞進攻，馬列斯開出左路角球，賓保阿里（Nadhir BENBOUALI）頭槌破門，約旦將比數追成1：1，比高域換上高大中鋒上陣破關的變動取得成效。

賓保阿里頭槌破門。（路透社）

約旦後勁不足的短板再次顯現，久守必失，阿爾及利亞角球機會，艾拉舒丹不慎作烏龍二傳，高爾尼門前補中，阿爾及利亞反超超2：1。約旦無力發動反攻，遺憾在先開記錄情況下，被對手逆轉，以1：2結束今場比賽。

高爾尼門前補射將比數反超。（路透社）

今仗過後，阿爾及利亞全取3分，以得失球暫列奧地利之後，下仗兩支3分隊伍將迎來直接交鋒，爭奪分組第2。約旦兩戰皆北肯定出局。

其餘分組積分榜及第二輪賽程：