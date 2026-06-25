世盃全城起動｜挪威法國料演入球「大」戰

兩大神鋒麥巴比與夏蘭特，於世界盃I組最後一輪分組賽一決高下，也將決定兩戰全勝同得6分的法國與挪威，哪一隊能以首名出線。

（球賽編號：FB0113，6月27日 03:00開賽，Now 618台直播）



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法國與挪威先後擊敗塞內加爾與伊拉克，雙雙取得6分，但法國以較佳得失球排榜首，換言之，今仗只需賽和便可以首名出線。

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27/06 08:00 烏拉圭 對 西班牙

27/06 08:00 佛得角 對 沙特阿拉伯

27/06 11:00 新西蘭 對 比利時

27/06 11:00 埃及 對 伊朗



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挪威神鋒夏蘭特兩場入4球，今仗面對法國緊韌的防線，能否再有進帳？（路透社）

不過，法國的麥巴比與挪威的夏蘭特連續兩場梅開二度，共入4球，於射手榜僅次於入5球的美斯，今仗也會施展渾身解數爭取「士哥」，助球隊取勝。雙方近兩次交手，各贏一次，而兩場總入球皆逾2球，今仗可捧「入球大」。

同日塞內加爾對伊拉克（球賽編號：FB0114，6月27日 03:00開賽，Now 619台直播），勝方還有晉級的一線生機。塞內加爾翼鋒伊斯美拿沙亞上場入了兩球，又有尼高拉斯積遜及沙迪奧文尼攻堅，可望擊敗兩仗失7球的伊拉克，博塞內加爾 [-2] 主勝。

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伊斯美拿沙亞上仗對挪威梅開二度，是塞內加爾的進攻泉源。（路透社）

H組4隊都有出線機會，當然手握4分的西班牙以首名晉級機會最大，今仗面對今屆防守屢有犯錯的烏拉圭（球賽編號：FB0115，6月27日 08:00開賽，Now 618台直播），「客勝」無難度。至於今屆表現令人驚喜的非洲島國佛得角，贏波的話，便可出線，但鑑於他們守強攻弱，今仗竟要「讓球」，所以不如捧沙特阿拉伯 [+1]客勝（球賽編號：FB0116，6月27日 08:00開賽，Now 619台直播）。

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人氣門神禾仙夏能否助佛得角取得世盃首勝，躋身32強？（路透社）

G組局勢同樣混亂，與H組的「4-2-2-1」積分格局相同，埃及以4分排榜首，今仗只要賽和伊朗便可首名出線；埃及球王穆罕默德沙拿兩場貢獻1入球及2助攻，狀態一流，可博埃及主勝（球賽編號：FB0116，6月27日 08:00開賽，Now 619台直播）。至於新西蘭對比利時一仗（球賽編號：FB0117，6月27日 08:00開賽，ViuTV 99台直播），比利時兩戰只得2分， 表現令人失望，但新西蘭打法有前無後，近5仗有4場總入球超過3球，因此今仗宜取3.5球「入球大」。

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沙拿兩仗貢獻1入球及2助攻，狀態大勇，有力率領埃及以首名出線。（路透社）

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