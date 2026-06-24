劍擊亞錦賽．持續更新｜港隊男花衝擊團體首金　力克韓國闖決賽

備受矚目的香港男子花劍隊，在亞洲劍擊錦標賽煞科日登場，由蔡俊彥﹑張家朗領軍，力爭港隊男花史上首個團體亞洲冠軍，本文將持續更新香港隊戰報。



蔡俊彥﹑何承謙﹑梁千雨﹑張家朗（左至右）合組港隊男花，力爭首次團體亞洲冠軍。（中國香港劍擊總會）

香港隊相隔8年再闖亞錦男花團體決賽，8年前張家朗﹑蔡俊彥已在陣中，當時夥拍張小倫及崔浩然。香港劍擊隊過去未曾贏得亞錦賽的團體冠軍，男子花劍隊有望再創歷史。

力克韓國相隔8年再闖決賽

港隊男花與韓國爭入決賽，今仗排出慣常陣容，蔡俊彥﹑張家朗一同上陣，蔡負責守尾門，兩大主力首兩局同樣打出5：4，梁千雨第三局登場，面對韓國的李光鉉打出5：2，助港隊拉開至5分優勢，其後曾領先至8分。

梁千雨第7局面對任哲佑（Im Cheolwoo），曾接連失守，幸好及時「止血」，港隊以33：28領先。第8局交由張家朗上場，即連取6分，港隊擴大領先至40：30，蔡俊彥穩住勝局，以45：36晉身決賽，繼2018年後再躋決賽，與日本隊爭冠。

劍擊亞錦賽直播連結

（中國香港劍擊總會）

港隊接連大勝輕鬆闖4強

港隊與尼泊爾爭晉級，盛傳有傷的蔡俊彥先列後備，由張家朗守尾門，與梁千雨﹑何承謙上陣，兩軍實力有差距，港隊輕鬆拉開比分，蔡俊彥在第7局入替，男花四子最後以45：6大勝尼泊爾晉級8強。

香港隊與東道主印度爭入4強，蔡俊彥今場復任正選，守尾門的重任繼續落在張家朗身上，印度同樣未能給予港隊太大壓力，港隊早段連續三局「派蛋」，結果以45：22輕取印度，晉級4強。

（中國香港劍擊總會）

港隊男花四子早前出戰個人賽，蔡俊彥﹑張家朗雙雙8強止步，無緣獎牌。兩大星將今日（24日）聯手，夥拍梁千雨﹑何承謙出戰團體賽，世界排名第四位的港隊男花，被列為頭號種子，首圈輪空後，16強將與斯里蘭卡或尼泊爾的勝方碰頭，其後或對上東道主印度或哈薩克，若順利晉身4強，或與韓國﹑中華台北爭入決賽。

（中國香港劍擊總會）

女子重劍方面，由個人賽銀牌得主佘繕妡領軍，與陳渭泠﹑朱嘉望﹑吳海諦出戰，港隊被列為3號種子，首圈先以45：19輕取尼泊爾，可惜8強卻以38：45不敵新加坡，無緣獎牌。

港隊女重。（中國香港劍擊總會）

亞洲劍擊錦標賽港隊成績



銀牌

女子重劍個人賽 佘繕妡



銅牌

女子花劍個人賽 陳諾思

女子花劍團體賽 鄭曉為﹑陳諾思﹑梁雅蕾﹑梁殷僑

男子重劍團體賽 方凱申﹑何瑋桁﹑吳浩天﹑劉昊峯

