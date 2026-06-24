蘇格蘭球迷波士頓玩到邁阿密　搞笑派對能手全球愛上︱世界盃2026

每逢世界盃這種國際大型足球賽事，球迷醉酒鬧事、打交可謂無日無之，流氓球迷人見人怕，今屆決賽周前本身對足球興趣一般的美國人，不無憂慮，波士頓當局更頒布嚴格的公眾地方禁酒令。不過蘇格蘭球迷可能會扭轉當地人的看法，蘇格蘭頭兩場分組賽的舉行地波士頓，火速全城愛上可愛的蘇格蘭人，就算啤酒都給他們喝光也甘之如飴。因為他們在瘋狂之中又不會過火，每天不停上演的無傷大雅惡作劇，為沉悶的生活添上趣味，全面炒熱當地的世界盃氣氛，連本地和其他國家球迷都受到感染，一起開開心心開派對，成為今屆世界盃其中一道最美麗風景。

世界盃2026直播

蘇格蘭 Vs 巴西｜6.25 早上06:00 VIU 99台／Now 618/616台

摩洛哥 Vs 海地｜6.25 早上06:00 VIU 99台／Now 619/617台



世界盃2026︱蘇格蘭球迷吹着風笛來到邁阿密。（路透社）

喝光波士頓酒吧庫存 避禁酒令在海中開啤酒派對

蘇格蘭最後一場分組賽在邁阿密對巴西，格子軍團（Tartan Army）在賽前一日已浩浩蕩蕩穿著蘇格蘭裙、吹着風笛在當地大街巡遊，為國家隊打響聲勢。蘇格蘭球迷旋風由波士頓刮到邁阿密，成千上萬的格子軍團再度留下足印，蘇格蘭首仗1：0小勝海地，次仗0：1負摩洛哥，手握3分最後一戰對巴西，只要力保不敗即可史上首度晉級。

比起國家隊在球場上的表現，蘇格蘭球迷令世人更印象深刻。格子軍團全體嗜酒，由於波士頓當局許下嚴格的公眾地點禁酒令，他們大都紛紛到酒吧豪飲，有酒吧表示就算已為球迷特別增加入貨量，啤酒依然被他們喝光，要再向供應商入貨。另有球迷巧動腦筋，租下一隻觀光船，在船上大開啤酒派對，那段影片連蘇格蘭足總也分享。

世界盃2026︱飲勝！有蘇格蘭球迷的地方，便有啤酒與派對。（路透社）

將波士頓變「小蘇格蘭」 藍白國旗包圍每個角落

蘇格蘭球迷不止酒量了得，還深諳派對之道，他們裝備極為充足，無論任何人走到街走或在球場內，蘇格蘭球衣只是基本配置，由繪上藍白國旗的太陽眼鏡、當成帽子來戴的交通雪糕筒、以至傳統的蘇格蘭格仔裙，一身服飾必有讓人知道他們從何而來的物品。

最不可思議的是，他們到底是如何帶上那麼多大大小小的蘇格蘭國旗、風笛和各種道具，由蘇格蘭帶到美國。那些國旗不是只作展示用途，還常常「慷慨」地使用，波士頓街上的雕像、藝術品和各種戶外裝置，紛紛披上蘇格蘭國旗（也有不少雕像被放上交通雪糕筒啦，那是蘇格蘭另一搞怪傳統），無傷大雅的惡作劇，令波士頓一度變身為「小蘇格蘭」。看着這些畫面，不由得想起蘇格蘭國家隊隊長、今夏剛離開利物浦的羅拔臣（Andy Robertson），幻想一個地方如果擠滿5萬個羅拔臣，停不了的笑話和惡作劇應該會全日24小時笑過不停。

蘇格蘭球迷最厲害的是「人未到，聲先到」，大批風笛隊伍不時穿上蘇格蘭裙遊街，甚至吹着風笛到Fenway Park入場看波士頓紅襪的棒球賽，聲勢浩蕩。離開波士頓，登陸邁阿密，他們走到海灘大街再吹風笛巡遊，部分成員甚至走出海灘，在沙灘客面前吹笛，另外又有人又去了睇棒球，今次是繼續吹住笛睇邁阿密馬林魚，以一個生鬼的方式走進美國體育殿堂，來一場短暫而難忘的兩地文化交流。

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搞笑行為令全球愛上 蘇格蘭人瘋狂背後或源於絕望

蘇格蘭球迷在波士頓留下的足印，不同影片在網上瘋傳，一看留言區，當地人以至其他國家的網民紛紛表示「我已愛上蘇格蘭人」，有人說：「他們真是最有娛樂性」，亦有人留言：「沒有蘇格蘭人，沒有派對」。傳媒訪問被喝光存貨的酒吧影片下方，有德國居民搞笑回應：「2024年歐洲國家盃，他們連德國的啤酒也喝光了，說的是德國呀！何況是波士頓？」

蘇格蘭球迷這種「有今生、無來世」式的瘋狂派對背後，可能源於絕望。他們足足等待了28年才能再次晉身世界盃決賽周，而且對上8次全部分組賽出局，下一次不知再要等到何時，又隨時3場分組賽後便出局，時間有限，當然就是要把握僅有時間玩過夠。

世界盃2026︱蘇格蘭時隔28年重返決賽周，能否首嘗淘汰賽滋味？（路透社）

從另一角度來看，有別對上8次入決賽周，今屆世界盃賽制新增32強淘汰賽，每個分組頭兩名球隊以外，還有8支「最佳第三名」隊伍可以出線，不少蘇格蘭球迷正是為了見證國家隊有機會創造歷史一刻而親自到場。

球迷Stevie Parker向BBC蘇格蘭表示：「我感覺到我們正在創造歷史的邊緣，今年我們可能會衝到線，那將會是歷史性的一天，也是格子軍團漫長而艱苦之旅一個完美終結。」

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