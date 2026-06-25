世界盃2026｜巴西3：0蘇格蘭　雲尼斯奧斯梅開二度　尼馬先列後備

世界盃B組最後一輪，巴西對蘇格蘭一仗在美國邁亞密上演，力爭史上首度晉級淘汰賽的蘇格蘭，在上半場補水暫停前，一對中堅各獻一次失誤，雲尼斯奧斯兩次把握機會，其中一球犯規在先，這名巴西翼鋒末段頭槌再下一城，巴西上半場領先2：0。



蘇格蘭換邊後換走隊長羅拔臣，由基蘭泰亞尼（Kieran Tierney）入替，這名前阿仙奴球員傳中，麥湯米尼接應頭槌攻門卻角度欠奉，艾利臣輕鬆沒收。巴西下半場同樣是佔優的一方，古馬雷斯在禁區內橫傳根夏，60分鐘再射破根恩的十指關，是他今屆第三個入球，巴西擴大比數至3：0。

蘇格蘭得失球差擴大至-3，麥湯米尼再以頭槌攻門，同樣過不了艾利臣。

根夏為巴西射成3：0。（路透社）

根夏再展滑浪慶祝。（路透社）

蘇格蘭接連失誤 雲尼斯奧斯上半場梅開二度

力爭史上首次晉級世界盃淘汰賽的蘇格蘭，賽前一勝一和的巴西，上半場節奏較慢，未算給予蘇格蘭太多壓力，但蘇格蘭早段防線已出現失誤。蘇格蘭後防互傳時，史葛麥堅拿（Scott McKenna）處理得太慢，巴西逼衝成功，皮球落在無人看管的雲尼斯奧斯，再冷靜扣過對方門將安格斯根恩（Angus Gunn），送入空門，7分鐘先開紀錄。

蘇格蘭另一中堅積亨特利（Jack Hendry）其後同樣「送禮」，引來雲尼斯奧斯的逼搶，再一次搶到腳下球，然後單刀再射破蘇格蘭大門，惟球證翻查VAR，雲尼斯奧斯犯規在先，入球無效，蘇格蘭在飲水暫停前逃過一劫。

（路透社）

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另邊廂與巴西爭奪首名的摩洛哥先落後，巴西未有刻意施壓，蘇格蘭一再失誤，即使防線曾經護空門，蘇格蘭防線未夠硬淨，古馬雷斯末段右路傳中，根恩在小禁區卻撲空，雲尼斯奧斯頭槌頂入空門，巴西半場領先2：0。

雲尼斯奧斯上半場後段頭槌建功。（路透社）

巴西對蘇格蘭在邁亞密上演，今場看台星光熠熠，國際邁亞密班主碧咸是座上客，朗拿度、卡卡、卡路士等一眾名宿齊齊撐巴西。上兩輪大軍名單不入的尼馬，主帥安察洛堤表示這名球星準備好披甲，尼馬今仗先列後備。