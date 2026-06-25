世界盃2026｜韓國0：1南非　馬錫高建功破缺口　孫興慜後備登場

今屆錄得一勝一負的韓國，最後一輪生死戰面對南非，韓國隊長孫興慜先列後備，前線由李剛仁、黃喜燦領銜，力爭出線席位。



韓國與南非上半場互無紀錄，「太極虎」半場即撳掣，作出3個調動，孫興慜入替取代黃喜燦。為爭出線非勝不可的南非，終於找到缺口，馬錫高禁區一控一射，63分鐘打破僵局。

另邊廂的墨西哥領先捷克2：0，若維持這比數至完場，南非將以4分升上次席，韓國則跌落第三。

南非下半場終取得領先。（路透社）

馬錫高禁區建功，打破僵局。（路透社）

韓國門將兩連撲 上半場零中目標

擁有3分的「太極虎」，只要保不敗即可出線，面對非勝不可的南非，兩軍上半場膠著，南非的攻勢相對入肉，南非的馬錫高（Thapelo Maseko）起腳被擋出，加上安達曼尼（Khulumani Ndamane）的遠射同樣無功而還。上場對墨西哥失誤的門將金承奎，馬柏達（Thalente Mbatha）禁區外起腳，金承奎撲出不遠，麥戈帕（Evidence Makgopa）近門補射，再被這名韓國門將沒收。

積極進攻的南非上半場錄得10次攻門，韓國則僅得4次，同時未中目標，兩軍半場互無紀錄。

韓國前線今仗由李剛仁擔正。（路透社）

金承奎撲出南非前鋒的近射。（路透社）

除了兩戰全勝的墨西哥，A組其餘三隊依然有望出線，錄得一勝一負的韓國力爭再晉淘汰賽，生死戰鬥南非。連續兩輪被換出的韓國隊長孫興慜，今仗先列後備，前線由李剛仁、黃喜燦﹑吳賢揆負責攻堅。

面對南非的生死戰，孫興慜先列後備。（路透社）

韓國正選陣容



門將：1金承奎

後衛：2李韓汎、4金玟哉、3李基赫

中場：22薛永佑、8白昇浩、6黃仁範、13李泰錫

前鋒：19李剛仁、18吳賢揆、11黃喜燦

