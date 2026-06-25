韓國兩連敗後還能出線嗎？爭最佳第三名有一大優勢︱世界盃2026

韓國足球隊在2026世界盃A組最後一輪分組賽0：1不敵南非，繼上輪0：1不敵主隊墨西哥後吃下兩連敗。今屆韓國在首仗2：1反勝捷克，3分在手之下，竟白白浪費大好開局，不幸中的大幸是，同時上演的另一場分組賽捷克以0：3不敵墨西哥，韓國險險保住第3名，由於今屆有8個「最佳第三名」席位，出線仍未絕望。

問題是，這3分足夠讓韓國出線嗎？



世界盃2026︱韓國兩連敗，分組賽能出線嗎？（路透社）

韓國浪費漂亮開局 兩連敗跌入分組第三名

韓國隊在隊長孫興慜領軍下，表現不似預期，首輪對捷克一度落後，教練洪明甫果斷換人，包括將孫興慜調離陣，終連入兩球以2：1反勝，全取3分。首仗報捷令他們的出線形勢大好，次輪面對同樣3分在手的主隊墨西哥，各得一分本是對雙方均有利的結果，不料下半場初段韓國門將金承奎接高波時被隊友阻一阻甩手，墨西哥中場路爾斯洛慕（Luis Romo）把握機會建功，之後韓國力追無果以0：1見負。

最後一輪面對南非，韓國只要保持不敗即可以次名出線，今仗教練洪明甫先收起孫興慜，不料效果未如理想，半場換入孫興慜仍無起色，終爆冷0：1落敗。墨西哥在A組三連勝首名晉級32強淘汰賽，南非亦以4分次名出線，只得3分的韓國跌落小組第三名，要留待所有分組踢完計算出「最佳第三名」的排名，目前出線前途未明。

世界盃2026︱韓國負南非，球迷都很失望。（路透社）

韓國以「最佳第三名」出線機會有多高？

今屆決賽周增至48隊，淘汰賽由新增的32強開始，出線球隊除了12個小組的第一、二名球隊，還有8支「最佳第三名」球隊可以出線。顧名思義，就是12個小組入面，成績最好的頭8支球隊，這個不是跟同一組球隊比較，而是12個小組第三名球隊之間的比較。

Opta超級電腦：3分出線機率66.7%

小組第三名球隊，到底要拿幾多分才可確保能以「最佳第三名」出線？根據足球數據商Opta以超級電腦的模擬運算結果，球隊如能取得5至6分，以「最佳第三名」出線的機會達到100%，而拿4分基本上亦已穩陣，機率高達99.81%。

韓國有3分，Opta的分析認為3分球隊出線機會約三分之二或66.77%。去到2分機率大跌至4.66%，1分只得0.03%，換言之少過3分出線機會渺茫。3分彷如站在出線與出局之間的分界線，從今屆分組賽形勢看，已踢完3輪比賽的B組第三名球隊波斯尼亞有4分，C組的蘇格蘭與A組的韓國同得3分，而另外只踢了兩場的D組巴拉圭、F組瑞典、J組阿爾及利亞、L組克羅地亞4隊亦已有3分。即是說，最終很大機會出現多支第三名球隊均得3分的情況。

Opta的分析認為3分球隊出線機會約三分之二。（Opta）

「最佳第三名」同分又點計？

（總得失球＞總得球>公平競技分＞世界排名）

12個小組的第三名球隊入面，最高分者出線；當有球隊同分，會先計算球隊在所有分組賽中的總得失球，如果仍相同，接下來再計總得球，較多者為先；仍不分高下，便輪到公平競技分出場。如依然一樣，便要看FIFA最新世界排名，較高者出線。

Opta的超級電腦模擬結果顯示，3分加上得失球負一球（-1）出線機會率為84.2%。（Opta）

料多隊同得3分 得失球成能否出線關鍵

因此當多支球隊同分，得失球便會成為出線關鍵。Opta的超級電腦模擬結果顯示，3分加上正得失球差出線率高達98%，就算是0亦達94.8%，很多時負一球（-1）都夠出線，機會率為84.2%，韓國在分組賽的得失球差正是負一球，暫時在「最佳第三名」12支球隊中排第四位。同樣3戰得3分的蘇格蘭，得失球是負3球（-3），Opta數據顯示出線機率跌至41.8%，在「最佳第三名」榜上暫列第七。

12個小組，淘汰4隊第三名球隊，按目前情況，韓國以「最佳第三名」資格出線的機會仍是相當樂觀的。

以下一齊睇睇目前「最佳第三名」球隊最新形勢：

世界盃2026｜最佳第三名出線形勢

各組積分榜及下一輪賽程：

睇波必備：

世界盃2026即時賽果+小組積分榜｜淘汰賽晉級形勢即時更新

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