南非對加拿大2026世界盃32強｜直播賽程+時間+國家足球隊球員
世界盃2026，南非對加拿大於6月29日香港時間凌晨3時，於Los Angeles Stadium舉行，Now618/616直播播放。
南非對加拿大直播邊度睇？
平台：NOW 618/616台
時間：6月29日凌晨3時
南非隊｜球員名單陣容
門將：
1 路雲威廉斯（Ronwen Williams）
16 薛普查恩（Sipho Chaine）
22 列卡度哥斯（Ricardo Goss）
後衛：
2 馬圖魯迪（Thabang Matuludi）
3 安達曼尼（Khulumani Ndamane）
6 摩迪巴（Aubrey Modiba）
14 麥保卡斯（Mbekezeli Mbokazi）
18 森姆基利卡賓尼（Samukele Kabini）
19 斯比西（Nkosinathi Sibisi）
20 梅達奧（Khuliso Mudau）
21 伊美奧干（Ime Okon）
24 馬簡安耶（Olwethu Makhanya）
26 巴特利哥斯（Bradley Cross）
中場：
4 迪保荷莫高拿（Teboho Mokoena）
5 馬柏達（Thalente Mbatha）
11 薛華尼（Themba Zwane）
13 耶耶薛度利（YAYA SITHOLE）
23 積頓阿當斯（Jayden Adams）
前鋒：
7 阿波利斯（Oswin Appollis）
8 摩林美（Tshepang Moremi）
9 利尼科士打（Lyle Foster）
10 摩科堅（Relebohile Mofokeng）
12 馬錫高（Thapelo Maseko）
15 雷尼斯（Iqraam Rayners）
17 麥戈帕（Evidence Makgopa）
25 施比利比利（Kamogelo Sebelebele）
加拿大隊｜球員名單陣容
門將：
1 辛基亞（Dayne St. Clair）
16 基比奧（Maxime Crépeau）
18雲古特文（Owen Goodman）
後衛：
2 阿里斯達莊士東（Alistair Johnston）
3 艾菲鍾斯（Alfie Jones）
4 Luc de Fougerolles
5 祖爾禾達文（Joel Waterman）
13 戴歷哥尼利斯（Derek Cornelius）
15摩斯龐比圖（Moïse Bombito）
19 阿方素戴維斯（Alphonso Davies）
22 拿耶亞（Richie Laryea）
23 尼高施古（Niko Sigur）
中場
6 馬菲奧祖尼亞（Mathieu Choinière）
7 尤斯達基奧（Stephen Eustáquio）
8 伊斯馬爾干尼（Ismaël Koné）
11 利安米拿（Liam Millar）
14 沙菲爾保（Jacob Shaffelburg）
21 莊拿芬奧蘇里奧（Jonathan Osorio）
25 尼敦戴倫沙利巴（Nathan Saliba）
前鋒
9 施利拿連（Cyle Larin）
10 約拿芬大衛（Jonathan David）
12 奧奴華斯爾（Tani Oluwaseyi）
17 達莊保查蘭（Tajon Buchanan）
20 阿里艾密（Ali Ahmed）
24 龐馬斯大衛（Promise David）