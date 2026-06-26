世界盃2026｜澳洲半場數據壓制6射零入球　半場與巴拉圭互無紀錄

世界盃D組同樣一勝一負的澳洲與巴拉圭，最後一輪正面交鋒，兩軍各得3分，若今仗和氣收場，有望攜手晉級，上半場打成0：0平手。



東道主之一的美國兩連勝，提早奠定首名晉級的位置，澳洲與巴拉圭先後擊敗土耳其，各得3分，今仗成為次名爭奪戰，若今仗和氣收場，兩軍同得4分，就算小組第三也大機會以最佳第三名晉級。

阿米朗上場因掩口被逐，巴拉圭缺少前線主將，加上形勢，巴拉圭踢得保守，上半場僅一次射門。澳洲上半場是較積極的一方，頭45分鐘錄得6次射門，當中3次中目標，但與入球也不太接近，佐敦波斯（Jordan Bos）放冷箭，巴拉圭門將奧蘭度基爾（Orlando Gill）一抱入懷，基斯甸禾柏圖（Cristian Volpato）切入大位起腳，亦未能威脅巴拉圭。

干拿麥卡菲受傷流血，包紮後繼續作賽。（路透社）

D組形勢大定，美國與土耳其鬥得燦爛，澳洲對巴拉圭則相對平淡，巴拉圭半場入替的馬里斯奧柏度（Maurício Prado）初段遠射，是巴拉圭今仗第一次中目標的埋門。澳洲的伊蘭觀達前線尋求入球，卻未能命中目標。

馬里斯奧柏度下半場入替即有射門。（路透社）

澳洲正選陣容

門將：18柏德列柏治

後衛：3施卡迪、19哈利修達、25盧卡斯靴靈頓

中場：5佐敦波斯﹑22積臣艾雲﹑13艾登奧尼爾﹑16貝軒治

進攻中場：8干拿麥卡菲﹑20基斯甸禾柏圖

前鋒：17伊蘭觀達



巴拉圭正選陣容

門將：12奧蘭度基爾

後衛：4桑卡沙利斯、2維拉斯基斯、15古斯達禾高美斯、3奧馬阿達雷迪、26阿歷辛度邁丹拿

中場：8迪亞高高美斯、23馬迪亞斯加拉薩、14安達斯古巴斯、19祖利奧安斯素

前鋒：21加比爾艾維路斯

