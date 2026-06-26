世界盃2026｜穿越者劇透阿根廷墨西哥會師決賽？心水清網民秒破解
撰文：胡卉忻
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2026美加墨世界盃正進行得如火如荼，全球球迷熱烈預測花落誰家，此時網絡上出現「時空旅人」，他「劇透」稱墨西哥將會在決賽互射十二碼中擊敗阿根廷。
據英國《太陽報》報道，一名為「Tona Multiverso」的TikTok用戶日前發布短片，自稱是時空旅行者，去過2026年7月19日的世界盃決賽現場——新澤西大都會體育場。他指出，決賽戰況激烈，阿根廷與墨西哥在法定時間及加時賽後打成1：1平手，需要以殘酷的互射十二碼分勝負，最終由墨西哥奪得今屆世界盃冠軍。
Tona Multiverso還上載了影片，片中畫面可見球場全場爆滿、旗海飄揚，支持兩隊的球迷瘋狂吶喊，氣氛極之熾熱。但眼利的網民及媒體很快發現影片為AI生成，片中一名墨西哥球員在操刀射十二碼時，竟然整個人跌倒、以「跣腳」姿勢滑倒，畫面極具喜感。
隨後，該名「時空旅人」分享了現場觀戰墨西哥3：1戰勝南非的片段，片中可見他是墨西哥球迷，之前的預言更似是他對墨西哥今屆世界盃旅程的美好祝願。此外，目前墨西哥及阿根廷已經鎖定分組第1出線，意味兩隊在淘汰賽中同屬下線。假設兩隊能夠過關斬將，他們在凖決賽就會相遇，而只有其中一隊能夠殺入決賽。
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