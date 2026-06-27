世界盃2026｜法國4：1挫挪威迪比利帽子戲法　塞內加爾炒伊朗5球

2026世界盃（FIFA World Cup 2026）本港時間周六（6月26日）凌晨舉行I組最後一輪賽事。法國隊憑奧士文尼迪比利（Ousmane Dembélé）上半場上演帽子戲法，最終以4：1輕取有夏蘭特缺陣的挪威隊。

塞內加爾則以5：0大破伊拉克。賽後，法國隊三戰全勝9分首名出線，挪威則以6分次名出線。塞內加爾得3分保留出線機會。



頭兩場皆贏波的法國隊今場依然強陣出擊，7分鐘就先開紀錄，奧士文尼迪比利接應麥巴比（Kylian Mbappé）的傳球，面對挪威兩名後衛，仍能夠一記右腳勁射為法國隊先拔頭籌。

得勢不饒人的法國其後繼續發動猛攻，20分鐘，奧士文尼迪比利今次換左腳妙射撕破對方門將的十指關。

挪威其後憑阿斯加特（Thelo Aasgaard）扳回一球，依然落後1：2。

2026年6月26日，世界盃I組賽事法國對挪威，圖為法國隊前鋒奧士文尼迪比利（Ousmane Dembélé）為球隊射入第二球瞬間。（Reuters）

今仗如有神助的奧士文尼迪比利（Ousmane Dembélé）32分鐘再下一城，再次以左腳射遠柱攻破對方大門。法國領先3：1入更衣室。奧士文尼迪比利創下自1954年、即72年以來最快的帽子戲法紀錄，是世盃史上第二快；同時亦繼阿根廷美斯和加拿大約拿芬大衛之後，成為今間演帽子戲法第三人。

2026年6月26日，世界盃I組賽事法國對挪威，圖為法國隊前鋒奧士文尼迪比利（Ousmane Dembélé）為球隊射入第三球後慶祝。（Reuters）

52分鐘，挪威隊在禁區內遭犯規搏得一球十二碼，可惜主罰的佐真拿臣（Jorgen Strand Larsen）宴客，比數依然維持在3：1。

去到下半場補時階段，杜伊（Désiré Doué）為法國隊錦上添花，將比分拉開到4：1。

與此同時，塞內加爾憑古爾（Pape Gueye）梅開二度，以5：0大破早段已經10人迎戰的伊拉克，暫時保留出線機會。

世界盃2026｜32強淘汰賽晉級形勢