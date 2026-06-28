最佳第三名6隊4分7隊已出線　最新走勢韓國OUT伊朗勢危︱世界盃

世界盃2026新增32強淘汰賽，分組有8個「最佳第三名」名額，今日最後3組陸續出場，蘇格蘭、韓國先後確定出局，伊朗亦勢危。

隨着世界盃分組賽即將結束，將定出最終積分榜排名，特別要留意的是12組的「最佳第三名」名次表，今屆世界盃除了每組頭兩名，12組其中8隊最佳第三名亦能晉級32強。韓國、蘇格蘭今屆分組勝出首仗後兩連敗，與伊朗同樣手執3分，經過最新賽事蘇格蘭、韓國確定出局，而伊朗亦命懸一線。



世界盃2026最佳第三名名次表

世界盃2026︱分組賽同分點計數？ 即睇今屆新例及最佳第三名形勢

「最佳第三名」最新走勢：6隊有4分出線

最後一輪分組賽，B組波斯尼亞3：1擊敗卡塔爾，D組巴拉圭1：1賽和澳洲，E組厄瓜多爾2：1擊敗德國，I組瑞典1：1賽和日本，4支球隊同得4分，率先奪得「最佳第三名」其中4個出線資格。

同分先計得失球，因此最後3組登場前，瑞典暫列「最佳第三名」榜首，厄瓜多爾得球不及對方排第二，波斯尼亞、巴拉圭分列第三、四位，不過有4分的球隊全部能出線，已不用計較排名，當中波斯尼亞首度晉級淘汰賽階段。

3分球隊的得失球大戰 塞內加爾+2 亦已晉級

餘下4個席位，最初由4隊有3分的球隊佔據：I組的塞內加爾5：0大勝伊拉克，得失球+2排第五，由於已有4支打完分組賽的第三名球隊得失球較他們差，因此塞內加爾亦已自動出線。

餘下3個席位，G組的伊朗與埃及1：1言和，連續3場打和得3分，以0得失球昨日暫列第六；L組的克羅地亞暫列第七，但只踢了兩輪，最後一輪對加納雙方均是1分便夠出線；韓國緊隨其後，得失球同為-1但得球較少排第八。阿爾及利亞-2 排第九，對奧地利仍有機會增添分數，蘇格蘭為-3，已跌落第十，基本上已出局。

世界盃2026︱蘇格蘭的「最佳第三名」排夠跌落第十，已基本出局。（路透社）

烏拉圭3戰得2分已出局 只餘最後3席未解決

J、K、L最後一輪分組賽前，唯一已篤定出局的第三名球隊是H組的烏拉圭。這支南美球隊不敵西班牙，3戰只得2分，率先出局。

韓國得3分得失球-1，原本在「最佳第三名」的形勢不算差，可是之後多組第三名球隊均能得分，最後3組比賽前已多達4隊有4分，加上最後一輪塞內加爾大炒對手，韓國的出線機會亦急轉直下。

最後3組陸續出場 韓國亦出局、伊朗勢危

韓國的命運，掌握在J、K、L組最後一輪比賽手中。克羅地亞未踢得失球已在韓國之上，落敗才會跌下來，最終克羅地亞2：1勝加納次名出線，後者有4分亦經「最佳第三名」晉級，而榜上有4分的球隊亦增至5隊。

K組的剛果民主共和國2戰有1分，對手是較弱的烏茲別克，同樣有力全取3分，最終剛果最後一輪以3：1反勝，成為第6支有4分的第三名球隊而晉級，韓國至此亦隨蘇格蘭後塵確定出局。

稍後出場的J組的阿爾及利亞亦有3分，得失球雖是-2，但對奧地術只需1分便可雙雙出線，而伊朗亦會被淘汰。

世界盃2026直播

L組 克羅地加 Vs 加納｜6.28 凌晨 05:00 Now 619/617台

K組 剛果民主共和國 Vs 烏茲別克｜6.28 早上 07:30Now 619/617台

J組 阿爾及利亞 Vs 奧地利｜6.28 早上10:00 Now 619/617台



「最佳第三名」已出線球隊：

剛果民主共和國、瑞典、加納、厄瓜多爾、波斯尼亞、巴拉圭、塞內加爾

「最佳第三名」已出局球隊：

烏拉圭、蘇格蘭、韓國

「最佳第三名」命運未決球隊：

伊朗、J組（阿爾及利亞）

世界盃2026︱烏拉圭班底不差，名帥比爾沙領軍下3戰只得2分，是分組賽首支篤定出局的第三名球隊。（路透社）

如何計算世界盃「最佳第三名」？

今屆決賽周增至48隊，淘汰賽由新增的32強開始，出線球隊除了12個小組的第一、二名球隊，還有8支「最佳第三名」。顧名思義，就是12個小組入面，成績最好的頭8支第三名球隊，這個不是跟同一組球隊比較，而是12個小組第三名球隊之間的比較。

「最佳第三名」同分點計？

總得失球 > 總得球 > 公平競技分 > 世界排名

12個小組的第三名球隊入面，最高分的頭8隊出線；當有球隊同分，會先計算球隊在所有分組賽中的總得失球，如果仍相同，接下來再計總得球，較多者為先；仍不分高下，便要計公平競技分。球隊累積愈少紅、黃牌愈高分；須注意，不止計算球員的紅、黃牌，教練和職員領牌同樣要計算在內。

那麼，公平競技分如何計算？每張黃牌扣1分，兩黃變一紅扣3分，直接紅牌扣4分，拿黃牌後再直接紅牌扣5分。為免計算混亂，FIFA今年特別在官網分組積分榜增設球隊公平競技分（Team Conduct Score，簡稱：TCS）一欄，讓大家可一眼看清各隊的公平競技分。

FIFA今年特別在官網分組積分榜增設球隊公平競技分（Team Conduct Score，簡稱：TCS）一欄（紅框），讓大眼可一眼看稱各隊的公平競技分。

如果連公平競分都一樣，便會以對賽前最新版本的FIFA世界排名決定出線球隊，由世界排名較高一隊出線，因此如要計到世界排名，排名較低的小國便很輸蝕。

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截至香港時間6月26日中午12時（01美術製圖）

分組賽同分點計數？

分組賽可能出現兩隊或以上同分的情況，今屆決賽周首度會先計算對賽成績，分不出高下才再計得失球，如果仍分不出勝負，就會按照世界排名定出出線球隊誰屬。

1. 對賽成績：對賽積分 > 對賽得失球 > 對賽得球

第一步，同分球隊先計算彼此對賽成績，分數較高者為先；如果對賽成績相同，會再看同分球隊之間的對賽得失球，再次相同的話，就計算同分球隊之間的對賽得球。

2. 得失球/公平競技分：總得失球 > 總得球 > 公平競技分

第二步，會看同分球隊在3場分組賽的得失球總數，如仍相同，再看總得球數字，由較高者出線。若仍分不出高下，便要看公平競技分，公平競技分計算方法前文已述。

3. 世界排名：

如果對賽成績和得失球均雷同，便會以對賽前最新版本的FIFA世界排名決定出線球隊。

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睇波必備：

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各組積分榜及下一輪賽程：