世界盃賽程2026｜6.29直播線上看：南非/加拿大+6.28賽果回顧

世界盃賽程2026｜6.29直播線上看賽程｜6.28有1場賽事，本文一文看清球隊組別、比賽時間、直播平台，及重溫6.28的6場賽事賽果。



世界盃2026｜6.28完整賽程

南非對加拿大 - 32強

直播平台：NOW 618/616台

香港時間：6月29日凌晨3時



6.28賽事精彩重溫

巴拿馬0：2英格蘭

世界盃最後一輪分組賽，在L組提早出線的英格蘭，對巴拿馬力爭小組首名，「三獅軍團」上半場未開紀錄，換邊後由比寧咸及哈利卡尼各建一功，以兩球淨勝巴拿馬，3戰得7分以首名晉級。

英格蘭兩球挫巴拿馬首名出線 卡尼破咒頭槌建功

比寧咸撞射建功，英格蘭打破僵局。（路透社）

克羅地亞2：1加納

2026世界盃L組，克羅地亞在最後一輪分組賽對加納。「格仔軍團」上半場憑彼達蘇錫（Petar Sucic）的世界波先開紀錄；加納下半場有戴歷盧卡臣（Derrick LUCKASSEN）接應隊友開出的罰球破網，但尼高拉華錫（Nikola Vlasic）以頭槌為克羅地亞建功，最終克軍以2：1擊敗加納，成為L組次名，加納亦成為8支最佳小組第三名之一，與克羅地亞攜手出線。

克羅地亞2：1加納攜手出線 莫迪歷打足全場獻助攻

哥倫比亞0：0葡萄牙

葡萄牙與哥倫比亞激戰後握手言和。葡萄牙主將C朗拿度今場再次正選披甲，罕有地踢足90分鐘，可惜未能助球隊打破僵局。全場最具戲劇性的一幕發生在下半場補時階段。哥倫比亞在比賽最後關頭曾經破網，但入球最終被判無效，令葡萄牙驚險保住和局。

葡萄牙和波C朗拿度再踢足全場 哥倫比亞補時食詐糊

C朗拿度正選上陣，上半場曾以倒掛射門。（路透社）

剛果民主共和國3：1烏茲別克

烏茲別克隊長蘇梅洛度夫（Eldor SHOMURODOV）開場早段笠射破蛋，但球隊下半場潰敗，剛果民主共和國有尤尼韋沙（Yoane WISSA）梅開二度，加上馬耶尼搶射，剛果民主共和國以3：1反勝。

剛果民主共和國反勝烏茲別克第三名晉級

阿爾及利亞3：3奧地利

奧地利與阿爾及利亞激戰後以3：3言和。全場高潮落在下半場補時階段。兩隊在最後關頭瘋狂對攻，互不相讓，並在補時期間相繼入球，戰況高潮迭起，最終以3：3戲劇性平手完場。

奧地利阿爾及利亞補時鬥入波 3：3攜手出線踢走伊朗

阿爾及利亞貝加利（17號）於45分鐘殺入禁區內，過人後勁射死角為球隊扳平。（路透社）

約旦1：3阿根廷

阿根廷上半場由盧施素（Giovani Lo Celso）、馬天尼斯（Lautaro Martinez）入球，半場以2：0領先。下半場，艾達馬利（Musa AL-TAMARI）鏟射為約旦追回一球，之後有美斯罰球破門，這名「球王」取得今屆第6個入球，繼續在射手榜領先，並將個人世界盃總入球增至19球。

阿根廷勝約旦 美斯後備登場轟罰球 入決賽周第19球