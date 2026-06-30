荷蘭對摩洛哥2026世界盃32強｜直播時間+國家足球隊球員名單出爐
撰文：多妹 多淇
出版：更新：
世界盃2026，荷蘭對摩洛哥於6月30日香港時間上午9時，於Monterrey Stadium舉行，Now618/616直播播放。
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荷蘭對摩洛哥直播邊度睇？
平台：NOW 618/616台
時間：6月30日上午9時
荷蘭隊｜球員名單陣容
門將：
1 華布根（Bart Verbruggen）
後衛：
4 華基爾雲迪積克（Virgil van Dijk）
5 尼敦阿基（Nathan Aké）
6 雲赫基（Jan Paul van Hecke）
15 雲迪雲（Micky van de Ven）
22 杜費斯（Denzel Dumfries）
中場
8 賴恩格雲貝治（Ryan Gravenberch）
21 法蘭基迪莊（Frenkie de Jong）
前鋒
11 加普（Cody Gakpo）
19 波貝比（Brian Brobbey）
24 森馬維（Crysencio Summerville）
摩洛哥隊 | 球員名單陣容
門將：
1 耶辛尼保奴（Yassine Bounou）
後衛：
2 夏基美（Achraf Hakimi）
3 馬沙拉奧（Noussair Mazraoui）
14 伊沙迪奧普（Issa Diop）
18 查迪拉亞特（Chadi Riad）
中場：
6 保亞迪（Ayyoub Bouaddi）
8 奧拿希（Azzedine Ounahi）
11 沙巴利（Ismael Saibari）
23 艾簡奴斯（Bilal El Khannouss）
24 艾拿奧爾（Neil El Aynaoui）
前鋒：
10 巴謙戴亞斯（Brahim Diaz）