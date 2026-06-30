科特迪瓦對挪威2026世界盃32強｜直播時間+國家足球隊球員名單
撰文：多妹 多淇
出版：更新：
世界盃2026，科特迪瓦對挪威於7月1日香港時間凌晨1時，於Dallas Stadium舉行，Now618/616直播播放。
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科特迪瓦對挪威直播邊度睇？
平台：NOW 618/616台
時間：7月1日凌晨1時
科特迪瓦隊｜球員名單陣容
門將：
1 耶希亞科芬拿（Yahia Fofana）
後衛：
3 基士寧高蘭（Ghislain Konan）
7 哥蘇奴（Odilon Kossounou）
17 古拿杜伊（Guéla Doué）
20 艾巴度（Emmanuel Agbadou）
中場：
8 基斯爾（Franck Kessié）
18 伊巴謙辛加尼（Ibrahim Sangare）
26 伊拿奧歐萊（Christ Inao Oulaï）
前鋒：
9 安治邦尼（Ange-Yoan Bonny）
11 恩迪奧文迪（Yan Diomande）
19 尼高拉斯比比（Nicolas Pépé）
挪威隊 | 球員名單陣容
門將：
1 尼蘭特（Orjan Nyland）
後衛：
3 基斯杜化艾查（Kristoffer Ajer）
5 大衛禾菲（David Moller Wolfe）
16 馬古斯柏達臣（Marcus Holmgren Pedersen）
17 希格甘（Torbjorn Heggem）
中場：
6 柏德列貝治（Patrick Berg）
8 辛達貝治（Sander Berge）
10 馬田奧迪加特（Martin Odegaard）
前鋒：
7 阿歷山大索洛夫（Alexander Sorloth）
9 艾寧夏蘭特（Erling Haaland）
20 安東尼奧努沙（Antonio Nusa）