科特迪瓦對挪威2026世界盃32強｜直播賽程+時間+國家足球隊球員
世界盃2026，科特迪瓦對挪威於7月1日香港時間凌晨1時，於Dallas Stadium舉行，Now618/616直播播放。
科特迪瓦對挪威直播邊度睇？
平台：NOW 618/616台
時間：7月1日凌晨1時
科特迪瓦隊｜球員名單陣容
門將：
1 耶希亞科芬拿（Yahia Fofana）
16 穆哈密干尼（Mohamed Koné）
23 艾賓拿方（Alban Lafont）
後衛：
2 奧士文尼迪奧文迪（Ousmane Diomande）
3 基士寧高蘭（Ghislain Konan）
5 韋費特辛高（Wilfried Singo）
7 哥蘇奴（Odilon Kossounou）
13 基斯杜化奧比利（Christopher Operi）
17 古拿杜伊（Guéla Doué）
20 艾巴度（Emmanuel Agbadou）
21 伊雲尼迪卡（Evan Ndicka）
中場：
4 占舒利（Jean Michaël Seri）
6 施高科芬拿（Seko Fofana）
8 基斯爾（Franck Kessié）
18 伊巴謙辛加尼（Ibrahim Sangare）
25 古亞干（Parfait Guiagon）
26 伊拿奧歐萊（Christ Inao Oulaï）
前鋒：
9 安治邦尼（Ange-Yoan Bonny）
10 西蒙艾丁拿（Simon Adingra）
11 恩迪奧文迪（Yan Diomande）
12 華希（Elye Wahi）
14 奧馬迪亞基迪（Oumar Diakité）
15 阿密特迪亞路（Amad Diallo）
19 尼高拉斯比比（Nicolas Pépé）
22 古斯辛特（Evann Guessand）
24 巴索馬拿托尼（Bazoumana Touré）
挪威隊 | 球員名單陣容
門將：
1 尼蘭特（Orjan Nyland）
12 坦域克（Sander Tangvik）
13 施維克（Egil Selvik）
後衛：
3 基斯杜化艾查（Kristoffer Ajer）
4 奧斯迪格（Leo Ostigard）
5 大衛禾菲（David Moller Wolfe）
15 費特歷比祖簡（Fredrik Andre Bjorkan）
16 馬古斯柏達臣（Marcus Holmgren Pedersen）
17 希格甘（Torbjorn Heggem）
24 桑達蘭加斯（Sondre Langas）
25 法爾真拿（Henrik Falchener）
中場：
2 摩頓科士比（Morten Thorsby）
6 柏德列貝治（Patrick Berg）
8 辛達貝治（Sander Berge）
10 馬田奧迪加特（Martin Odegaard）
14 奧斯尼斯（Fredrik Aursnes）
18 科斯迪維達（Kristian Thorstvedt）
19 菲路阿斯加特（Thelo Aasgaard）
21 舒捷爾達魯普（Andreas Schjelderup）
22 波普（Oscar Bobb）
23 贊斯侯格（Jens Petter Hauge）
前鋒：
7 阿歷山大索洛夫（Alexander Sorloth）
9 艾寧夏蘭特（Erling Haaland）
11 佐真拿臣（Jorgen Strand Larsen）
20 安東尼奧努沙（Antonio Nusa）
26 拉亞臣（Julian Ryerson）