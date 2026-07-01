法國對瑞典2026世界盃32強｜賽果出爐+國家足球隊球員
世界盃2026，法國對瑞典於7月1日香港時間凌晨5時，於New York/New Jersey Stadium舉行，Now618/616直播播放。
法國對瑞典賽果出爐
法國3:0瑞典
法國對瑞典直播邊度睇？
平台：NOW 618/616台
時間：7月1日凌晨5時
法國隊｜球員名單陣容
門將：
1 拜斯森巴（Brice Samba）
16 邁治蘭（Mike Maignan）
23 羅賓列斯沙（Robin Risser）
後衛：
2 馬路古斯圖（Malo Gusto）
3 盧卡斯迪治尼（Lucas Digne）
4 烏柏美卡奴（Dayot Upamecano）
5 祖利斯古迪（Jules Koundé）
15 伊巴希馬干拿迪（Ibrahima Konaté）
17 威廉沙列巴（William Saliba）
19 迪奧靴南迪斯（Théo Hernandez）
21 盧卡斯靴南迪斯（Lucas Hernandez）
26 麥辛斯拿確斯（Maxence Lacroix）
中場：
6 古亞迪奧干尼（Manu Koné）
8 曹亞文尼（Aurélien Tchouaméni）
13 尼高路簡迪（N'Golo Kanté）
14 拉比奧特（Adrien Rabiot）
18 薩伊艾美利（Warren Zaïre-Emery）
前鋒：
7 奧士文尼迪比利（Ousmane Dembélé）
9 馬古斯杜林（Marcus Thuram）
10 基利安麥巴比（Kylian Mbappé）
11 米高奧利斯（Michael Olise）
12 巴特利巴高拿（Bradley Barcola）
20 迪斯亞杜伊（Désiré Doué）
22 桑馬迪達（Jean-Philippe Mateta）
24 卓基（Rayan Cherki）
25 艾利奧捷（Maghnes Akliouche）
瑞典隊 | 球員名單陣容
門將：
1 錫達史唐（Jacob Widell Zetterstrom）
12 域陀約翰遜（Viktor Johansson）
23 諾菲特（Kristoffer Nordfeldt）
後衛：
2 拿格比爾基（Gustaf Lagerbielke）
3 域陀連迪路夫（Victor Lindelof）
4 伊薩希恩（Isak Hien）
5 加比爾古蒙臣（Gabriel Gudmundsson）
6 靴文祖漢臣（Herman JOHANSSON）
8 丹尼爾施雲臣（Daniel Svensson）
14 哈爾馬艾卡度（Hjalmar Ekdal）
15 史達菲特（Carl Starfelt）
20 艾歷史密夫（Eric Smith）
24 艾利洛史萊特（Elliot Stroud）
中場：
7 貝治華（Lucas Bergvall）
13 簡施馬（Ken Sema）
16 積斯柏卡爾史唐（Jesper Karlstrom）
18 耶辛艾耶利（Yasin Ayari）
19 史雲貝治（Mattias Svanberg）
22 比斯科特辛尼利（Besfort Zeneli）
26 達哈阿里（Taha Ali）
前鋒：
9 阿歷山大伊沙克（Alexander Isak）
10 尼格連（Benjamin Nygren）
11 安東尼艾蘭加（Anthony Elanga）
17 約基利斯（Viktor Gyokeres）
21 阿歷山大賓赫特臣（Alexander Bernhardsson）
25 古斯達夫尼爾遜（Gustaf Nilsson）