墨西哥對厄瓜多爾2026世界盃32強｜直播賽程+時間+國家足球隊球員
世界盃2026，墨西哥對厄瓜多爾於7月1日香港時間上午9時，於Mexico City Stadium舉行，Now618/616直播播放。
墨西哥對厄瓜多爾直播邊度睇？
平台：NOW 618/616台
時間：7月1日上午9時
墨西哥隊｜球員名單陣容
門將
1 魯爾蘭祖（Raúl Rangel）
12 卡路士艾斯華度（Carlos Acevedo）
13 奧祖亞（Guillermo Ochoa）
後衛
2 佐治山齊士（Jorge Sánchez）
3 施薩蒙迪斯（César Montes）
4 艾臣奧馬艾華利斯（Edson Álvarez）
5 祖漢華斯基斯（Johan Vásquez）
15 伊斯列雷耶斯（Israel Reyes）
20 馬迪奧查維斯（Mateo Chávez）
23捷西斯加拿度（Jesús Gallardo）
中場
6 艾歷利拿（Érik Lira）
7 路爾斯洛慕（Luis Romo）
8 艾華路費度高（Álvaro Fidalgo）
17 奧拜連派尼達（Orbelín Pineda）
18 奧比特華加斯（Obed Vargas）
19 基拔圖摩拉（Gilberto Mora）
24 路爾斯查維斯（Luis Chávez）
26 白賴仁古迪利斯（Brian Gutiérrez）
前鋒
9 魯爾占美尼斯（Raúl Jiménez）
10 阿歷西斯域加Alexis Vega）
11 辛迪亞高基文尼斯（Santiago Giménez）
14 艾曼度干沙利斯（Armando González）
16 祖利安基洛尼斯（Julián Quiñones）
21 施薩靴亞達（César Huerta）
22 古利姆馬天尼斯（Guillermo Martínez）
25 羅拔圖艾華拉度（Roberto Alvarado）
厄瓜多爾隊 | 球員名單陣容
門將：
1 加連迪斯（Hernan GALINDEZ）
12 摩西斯拉美利斯（Moises RAMIREZ）
22 干沙路華利（Gonzalo VALLE）
後衛：
2 菲歷斯托利斯（Felix TORRES）
3 軒卡派爾（Piero HINCAPIE）
4 祖爾奧當尼斯（Joel ORDONEZ）
6 威廉柏曹（Willian PACHO）
7 佩華斯艾斯度比倫（Pervis ESTUPINAN）
25 保路素（Jackson POROZO）
26 耶馬美迪拿（Yaimar MEDINA）
中場：
5 艾斯華亞（Jordy ALCIVAR）
8 安東尼華倫西亞（Anthony VALENCIA）
10 肯迪利派斯（Kendry PAEZ）
14 阿倫明達（Alan MINDA）
15 柏度維堤（Pedro VITE）
18 丹尼爾卡斯迪路（Denil CASTILLO）
21 阿倫法蘭高（Alan FRANCO）
23 摩西斯卡些度（Moises CAICEDO）
前鋒：
9 約翰耶保亞（John YEBOAH）
11 奇雲洛迪古斯（Kevin Jose RODRIGUEZ）
13 安拿華倫西亞（Enner VALENCIA）
16 佐迪卡些度（Jordy CAICEDO）
19 干沙路柏拉達（Gonzalo PLATA）
20 尼爾臣安古路（Nilson ANGULO）
24 謝利美艾利華路（Jeremy AREVALO）