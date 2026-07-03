瑞士對阿爾及利亞2026世界盃32強｜直播時間+國家足球隊球員出爐

撰文：多妹 多淇
出版：更新：

世界盃2026，瑞士對阿爾及利亞於7月3日香港時間早上11時，於BC Place Vancouver舉行，Now618/616直播播放。

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瑞士對阿爾及利亞直播邊度睇？

平台：NOW 618/616台
時間：7月3日早上11時

瑞士隊｜球員名單陣容

世界盃2026瑞士｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢

門將：
1 高布爾（Gregor Kobel）

後衛：
4 尼高艾維迪（Nico Elvedi）
5 文路爾艾簡治（Manuel Akanji）
13 列卡度洛迪古斯（Ricardo Rodriguez）

中場：
6 薩卡利亞（Denis Zakaria）
8 費奧拿（Remo Freuler）
9 文森比（Johan Manzambi）
10 格列沙加（Granit Xhaka）

前鋒：
7 比列安保路（Breel Embolo）
11 丹尼杜耶（Dan Ndoye）
17 魯賓華加斯（Rubén Vargas）

2026世界盃決賽周參賽球隊：瑞士（Getty Images）

阿爾及利亞隊 | 球員名單陣容

世界盃2026阿爾及利亞｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢

門將
23 盧卡施丹（Luca ZIDANE）

後衛
2 艾沙文迪（Aissa MANDI）
15 艾洛利（Rayan AIT-NOURI）
17 拉菲克貝加利（Rafik BELGHALI）
21 賓斯拜尼（Ramy BENSEBAINI）

中場
6 沙盧基（Ramiz ZERROUKI）
8 艾奧亞（Houssem AOUAR）
10 法利斯查爾比（Fares CHAIBI）
19 賓達納（Nabil BENTALEB）
22 伊巴謙馬薩（Ibrahim MAZA）

前鋒
7 馬列斯（Riyad MAHREZ）

2026世界盃決賽周參賽球隊：阿爾及利亞（Getty Images）
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