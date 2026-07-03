澳洲對埃及2026世界盃｜免費直播+香港時間+國家足球隊球員
世界盃2026，澳洲對埃及於7月4日香港時間凌晨2時，於Dallas Stadium舉行，ViuTV99免費直播播放。
澳洲對埃及直播邊度睇？
平台：ViuTV99
時間：7月4日凌晨2時
澳洲隊｜球員名單陣容
門將：
1 馬菲賴恩（Mathew RYAN）
12 保羅艾素（Paul IZZO）
18 柏德列柏治（Patrick BEACH）
後衛：
2 迪基尼克（Milos DEGENEK）
3 施卡迪（Alessandro CIRCATI）
4 積及伊達利安奴（Jacob ITALIANO）
5 佐敦波斯（Jordan BOS）
6 謝利亞（Jason GERIA）
15 佳爾查雲（Kai TREWIN）
16 貝軒治（Aziz BEHICH）
19 哈利修達（Harry SOUTTAR）
21 卡美倫貝基斯（Cameron BURGESS）
25 盧卡斯靴靈頓（Lucas HERRINGTON）
中場：
8 干拿麥卡菲（Connor METCALFE）
13 艾登奧尼爾（Aiden O'NEILL）
14 甘馬倫戴夫連（Cameron DEVLIN）
21 奧干安格史達（Paul OKON-ENGSTLER）
22 積臣艾雲（Jackson IRVINE）
前鋒：
7 馬菲歷基（Mathew LECKIE）
9 穆哈密托尼（Mohamed TOURE）
10 曉魯斯迪（Ajdin HRUSTIC）
11 阿華馬比爾（Awer MABIL）
17 伊蘭觀達（Nestory IRANKUNDA）
20 基斯甸禾柏圖（Cristian VOLPATO）
23 維里皮利（Nishan VELUPILLAY）
26 迪迪恩基（Tete YENGI）
埃及隊｜球員名單陣容
門將：
1 艾辛拿維（Mohamed EL SHENAWY）
16 艾馬迪蘇利文（El Mahdy SOLIMAN）
23 梳貝亞（Mostafa SHOBEIR）
26 穆哈密艾拉（Mohamed ALAA）
後衛：
2 耶沙伊巴謙（Yasser IBRAHIM）
3 穆哈密漢尼（Mohamed HANY）
4 艾杜麥古迪（Hossam ABDELMAGUID）
5 拉米拉比亞（Ramy RABIA）
6 艾迪蒙林（Mohamed ABDELMONEM）
13 艾密法托赫（Ahmed FATOUH）
15 卡謙哈菲斯（Karim HAFEZ）
24 泰歷克艾拉（Tarek ALAA）
中場：
8 安馬阿梳亞（Emam ASHOUR）
11 穆斯塔法薛高（Mostafa ZIKO）
14 咸迪法菲（Hamdy FATHY）
17 穆罕默德拿辛（Mohanad LASHEEN）
18 拿比鄧加（Nabil DUNGA）
19 馬雲阿迪耶（Marwan ATEYA）
21 馬穆特薩貝爾（Mahmoud SABER）
前鋒：
7 馬莫特查斯古特（Mahmoud TREZEGUET）
9 咸沙阿杜卡廉（Hamza ABDELKARIM）
10 穆罕默德沙拿（Mohamed SALAH）
12 凱森哈辛（Haissem HASSAN）
20 伊巴謙艾度（Ibrahim ABEL）
22 馬莫殊（Omar MARMOUSH）
25 薛素（ZIZO Ahmed Mostafa）