澳洲對埃及2026世界盃｜免費直播+香港時間+國家足球隊球員

世界盃2026，澳洲對埃及於7月4日香港時間凌晨2時，於Dallas Stadium舉行，ViuTV99免費直播播放。



澳洲對埃及直播邊度睇？

平台：ViuTV99

時間：7月4日凌晨2時

澳洲隊｜球員名單陣容

世界盃2026澳洲｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢

門將：

1 馬菲賴恩（Mathew RYAN）

12 保羅艾素（Paul IZZO）

18 柏德列柏治（Patrick BEACH）

後衛：

2 迪基尼克（Milos DEGENEK）

3 施卡迪（Alessandro CIRCATI）

4 積及伊達利安奴（Jacob ITALIANO）

5 佐敦波斯（Jordan BOS）

6 謝利亞（Jason GERIA）

15 佳爾查雲（Kai TREWIN）

16 貝軒治（Aziz BEHICH）

19 哈利修達（Harry SOUTTAR）

21 卡美倫貝基斯（Cameron BURGESS）

25 盧卡斯靴靈頓（Lucas HERRINGTON）

中場：

8 干拿麥卡菲（Connor METCALFE）

13 艾登奧尼爾（Aiden O'NEILL）

14 甘馬倫戴夫連（Cameron DEVLIN）

21 奧干安格史達（Paul OKON-ENGSTLER）

22 積臣艾雲（Jackson IRVINE）

前鋒：

7 馬菲歷基（Mathew LECKIE）

9 穆哈密托尼（Mohamed TOURE）

10 曉魯斯迪（Ajdin HRUSTIC）

11 阿華馬比爾（Awer MABIL）

17 伊蘭觀達（Nestory IRANKUNDA）

20 基斯甸禾柏圖（Cristian VOLPATO）

23 維里皮利（Nishan VELUPILLAY）

26 迪迪恩基（Tete YENGI）

2026世界盃決賽周參賽球隊：澳洲（Getty Images）

埃及隊｜球員名單陣容

世界盃2026埃及｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢

門將：

1 艾辛拿維（Mohamed EL SHENAWY）

16 艾馬迪蘇利文（El Mahdy SOLIMAN）

23 梳貝亞（Mostafa SHOBEIR）

26 穆哈密艾拉（Mohamed ALAA）

後衛：

2 耶沙伊巴謙（Yasser IBRAHIM）

3 穆哈密漢尼（Mohamed HANY）

4 艾杜麥古迪（Hossam ABDELMAGUID）

5 拉米拉比亞（Ramy RABIA）

6 艾迪蒙林（Mohamed ABDELMONEM）

13 艾密法托赫（Ahmed FATOUH）

15 卡謙哈菲斯（Karim HAFEZ）

24 泰歷克艾拉（Tarek ALAA）

中場：

8 安馬阿梳亞（Emam ASHOUR）

11 穆斯塔法薛高（Mostafa ZIKO）

14 咸迪法菲（Hamdy FATHY）

17 穆罕默德拿辛（Mohanad LASHEEN）

18 拿比鄧加（Nabil DUNGA）

19 馬雲阿迪耶（Marwan ATEYA）

21 馬穆特薩貝爾（Mahmoud SABER）

前鋒：

7 馬莫特查斯古特（Mahmoud TREZEGUET）

9 咸沙阿杜卡廉（Hamza ABDELKARIM）

10 穆罕默德沙拿（Mohamed SALAH）

12 凱森哈辛（Haissem HASSAN）

20 伊巴謙艾度（Ibrahim ABEL）

22 馬莫殊（Omar MARMOUSH）

25 薛素（ZIZO Ahmed Mostafa）