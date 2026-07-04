澳洲對埃及2026世界盃｜免費直播+香港時間+國家足球隊球員出爐

撰文：多妹 多淇
出版：更新：

世界盃2026，澳洲對埃及於7月4日香港時間凌晨2時，於Dallas Stadium舉行，ViuTV99免費直播播放。

世界盃2026直播賽程時間表　7.4早上6點阿根廷對佛得角世界盃2026免費直播｜ViuTV賽程時間｜7.4澳洲對埃及爭入16強世界盃2026賽程時間表｜104場分組至決賽+32強對戰表+直播平台

澳洲對埃及直播邊度睇？

平台：ViuTV99
時間：7月4日凌晨2時

澳洲隊｜球員名單陣容

世界盃2026澳洲｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢

門將：
18 柏德列柏治（Patrick BEACH）

後衛：
2 迪基尼克（Milos DEGENEK）
5 佐敦波斯（Jordan BOS）
16 貝軒治（Aziz BEHICH）
19 哈利修達（Harry SOUTTAR）
25 盧卡斯靴靈頓（Lucas HERRINGTON）

中場：
8 干拿麥卡菲（Connor METCALFE）
13 艾登奧尼爾（Aiden O'NEILL）
22 積臣艾雲（Jackson IRVINE）

前鋒：
17 伊蘭觀達（Nestory IRANKUNDA）
20 基斯甸禾柏圖（Cristian VOLPATO）

2026世界盃決賽周參賽球隊：澳洲（Getty Images）

埃及隊｜球員名單陣容

世界盃2026埃及｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢

門將：
23 梳貝亞（Mostafa SHOBEIR）

後衛：
2 耶沙伊巴謙（Yasser IBRAHIM）
3 穆哈密漢尼（Mohamed HANY）
5 拉米拉比亞（Ramy RABIA）
15 卡謙哈菲斯（Karim HAFEZ）

中場：
8 安馬阿梳亞（Emam ASHOUR）
11 穆斯塔法薛高（Mostafa ZIKO）
14 咸迪法菲（Hamdy FATHY）
19 馬雲阿迪耶（Marwan ATEYA）

前鋒：
10 穆罕默德沙拿（Mohamed SALAH）
22 馬莫殊（Omar MARMOUSH）

2026世界盃決賽周參賽球隊：埃及（Getty Images）
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