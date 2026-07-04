澳洲對埃及2026世界盃｜免費直播+香港時間+國家足球隊球員出爐
撰文：多妹 多淇
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世界盃2026，澳洲對埃及於7月4日香港時間凌晨2時，於Dallas Stadium舉行，ViuTV99免費直播播放。
澳洲對埃及直播邊度睇？
平台：ViuTV99
時間：7月4日凌晨2時
澳洲隊｜球員名單陣容
門將：
18 柏德列柏治（Patrick BEACH）
後衛：
2 迪基尼克（Milos DEGENEK）
5 佐敦波斯（Jordan BOS）
16 貝軒治（Aziz BEHICH）
19 哈利修達（Harry SOUTTAR）
25 盧卡斯靴靈頓（Lucas HERRINGTON）
中場：
8 干拿麥卡菲（Connor METCALFE）
13 艾登奧尼爾（Aiden O'NEILL）
22 積臣艾雲（Jackson IRVINE）
前鋒：
17 伊蘭觀達（Nestory IRANKUNDA）
20 基斯甸禾柏圖（Cristian VOLPATO）
埃及隊｜球員名單陣容
門將：
23 梳貝亞（Mostafa SHOBEIR）
後衛：
2 耶沙伊巴謙（Yasser IBRAHIM）
3 穆哈密漢尼（Mohamed HANY）
5 拉米拉比亞（Ramy RABIA）
15 卡謙哈菲斯（Karim HAFEZ）
中場：
8 安馬阿梳亞（Emam ASHOUR）
11 穆斯塔法薛高（Mostafa ZIKO）
14 咸迪法菲（Hamdy FATHY）
19 馬雲阿迪耶（Marwan ATEYA）
前鋒：
10 穆罕默德沙拿（Mohamed SALAH）
22 馬莫殊（Omar MARMOUSH）