哥倫比亞對加納2026世界盃32強｜直播賽程+時間+國家足球隊球員
世界盃2026，哥倫比亞對加納於7月4日香港時間上午9點半，於Kansas City Stadium舉行，Now618/616直播播放。
哥倫比亞對加納直播邊度睇？
平台：NOW 618/616台
時間：7月4日上午9點半
哥倫比亞隊｜球員名單陣容
門將：
1 奧斯賓拿（David Ospina）
12 卡美路華加斯（Camilo Vargas）
24 艾華路蒙迪路（alvaro Montero）
後衛：
2 丹尼爾蒙路斯（Daniel Muñoz）
3 祖漢盧古美（Jhon Lucumi）
4 辛迪亞高阿里亞斯（Santiago Arias）
13 耶利文拿（Yerry Mina）
17 莫積卡（Johan Mojica）
18 韋拿迪達（Willer Ditta）
22 迪華馬查度（Deiver Machado）
23 達雲臣山齊士（Davinson Sanchez）
中場：
5 奇雲卡斯坦奴（Kevin Castaño）
6 李察里奧斯（Richard Rios）
8 佐治卡拉斯高（Jorge Carrascal）
10 J洛迪古斯（James Rodriguez）
11 祖漢阿里亞斯（Jhon Arias）
14 古斯達禾佩亞達（Gustavo Puerta）
15 祖安樸迪拿（Juan Portilla）
16 謝法臣拿馬（Jefferson Lerma）
20 祖安昆特路（Juan Fernando Quintero）
21 查明頓甘柏斯（Jaminton Campaz）
前鋒：
7 路易斯迪亞斯（Luis Diaz）
9 祖漢哥度巴（Jhon Córdoba）
19 古曹靴南迪斯（Cucho Hernandez）
25 路爾斯蘇亞雷斯（Luis Suarez）
26 卡路士高美斯（Carlos Andrés Gómez）
加納隊 | 球員名單陣容
門將
1 艾薛基（Lawrence AIT-ZIGI）
12 安安格（Joseph ANANG）
16 班捷文阿沙利（Benjamin ASARE）
後衛
2 艾利杜施杜（Alidu SEIDU）
4 阿迪積泰（Jonas ADJETEY）
6 阿度慕明（Abdul MUMIN）
14 基迪安文沙（Gideon MENSAH）
17 艾度巴巴（Abdul-Rahman BABA）
18 謝路美奧普古（Jerome OPOKU）
21 高祖奧龐（Kojo Peprah OPPONG）
23 戴歷盧卡臣（Derrick LUCKASSEN）
26 馬雲辛拿耶（Marvin SENAYA）
中場
3 耶蘭耶（Caleb YIRENKYI）
5 湯馬士柏迪（Thomas PARTEY）
8 基華斯施保（Kwasi SIBO）
11 安東尼施美安（Antoine SEMENYO）
15 艾利沙奧胡蘇（Elisha OWUSU）
20 奧古斯甸保亞耶（Augustine BOAKYE）
前鋒
7 法達胡（Issahaku FATAWU）
9 佐敦阿休（Jordan AYEW）
10 湯馬斯艾辛迪（Brandon THOMAS-ASANTE）
13 基斯杜化巴亞（Christopher Bonsu BAAH）
19 伊拿基威廉斯（Inaki WILLIAMS）
22 蘇利馬拿（Kamaldeen SULEMANA）
24 紐亞馬（Ernest NUAMAH）
25 卡華比拿艾度（Prince Kwabena ADU）