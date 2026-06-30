世界盃2026｜巴西對日本半場戰況　佐野海舟先開紀錄日本領先1：0

巴西對日本｜日本在今屆世界盃的表現令人眼前一亮，這支世界排名高踞17的亞洲勁旅，真的能贏世界盃嗎？當《足球小將》的橋段在現實上演，最後結果如何，全球球迷引頸以待，本文持續更新巴西對日本戰況，上半場由日本以1：0領先，入球者是中場佐野海舟，這是他職業生涯首個國家隊入球。



日本今場有4個調動：谷口彰悟及冨安健洋取代板倉滉及瀨古步夢；佐野海舟代替田中碧出任中場中；伊東純也擔任右翼，堂安律回到右翼衛位置，菅原由勢則退居後備。

論實力，巴西無疑被看高一線，開賽初段的確是巴西主導攻勢，其中以13分鐘「劏穿」中路由馬菲奧斯根夏施射最具威脅，日本幸有門將鈴木彩艷連番力保不失。日本對於戰術部署的執行力依舊強橫，沒有貿然與巴西對攻，緊密的中場線保持紀律，再伺機反擊，伊東純也一次左路突擊，更在禁區頂博得罰球，惜未能轉化為「士哥」。

（路透社）

戰況在「水Break」之後高潮迭起。29分鐘，佐野海舟在中圈截得皮球立即轉守為攻，卡斯米路不及防守，佐野海舟在中路射破艾利臣比加的十指關，取得個人國家隊生涯首個入球。之後巴西傾力反撲，雲尼斯奧斯屢次進襲，惜未能撕破日本防線，日本以一球優勢返回更衣室。

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田。

日本足球隊裏的巴西種子｜伸延閱讀請按下文