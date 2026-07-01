世界盃賽程2026｜7.2直播線上看32強：美國/英格蘭+7.1賽果回顧

世界盃賽程2026｜7.2直播線上看賽程｜7.2有3場賽事，本文一文看清球隊組別、比賽時間、直播平台，及重溫7.1的3場賽事賽果。



世界盃2026｜7.2完整賽程

英格蘭對剛果民主共和國 - 32強

直播平台：NOW 618/616台

香港時間：7月2日凌晨12時



比利時對塞內加爾 - 32強

直播平台：NOW 618/616台

香港時間：7月2日凌晨4時



美國對波斯尼亞 - 32強

直播平台：NOW 618/616台

香港時間：7月2日上午8時



7.1賽事精彩重溫

科特迪瓦1 ：2挪威

世界盃2026｜今日香港時間凌晨舉行32強淘汰賽—挪威對科特迪瓦。挪威憑萊比錫前鋒努沙（Antonio Nusa）上半場的妙射，以及夏蘭特（Erling Haaland）尾段的入球，以2：1擊敗科特迪瓦。挪威將於16強硬撼巴西。

挪威2：1險勝科特迪瓦 夏蘭特入波絕殺下場硬撼巴西

法國3：０瑞典

世界盃2026｜今日香港時間凌晨5點，法國對瑞典。在上半場「水break」後，法國圍攻瑞典，麥巴比（Kylian Mbappé）假動作騙過敵衛勁射破門，攻破瑞典鐵桶陣。下半場初段，巴高拿（Bradley Barcola）為法國建功，加上奧利斯（Michael Olise）送直線助攻麥巴比梅開二度，法國最終以3：0擊敗瑞典。

法國3：0擊敗瑞典 麥巴比梅開二度巴高拿入球

墨西哥2：0厄瓜多爾

2026世界盃32強淘汰賽，墨西哥主場對陣厄瓜多爾。上半場，祖利安基洛尼斯（Julián Quiñones）燙射、老將占美尼斯（Raúl Jiménez）勁射入球，墨西哥半場領先2：0。下半場，厄瓜多爾久攻不入，墨西哥亦無入球，淨贈對手兩蛋晉級16強。

墨西哥2：0厄瓜多爾占美尼斯建功 出現第2人掩嘴領紅