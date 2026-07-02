世界盃賽程2026｜7.3直播線上看32強：葡萄牙/西班牙+7.2賽果回顧

世界盃賽程2026｜7.3直播線上看賽程｜7.3有3場賽事，本文一文看清球隊組別、比賽時間、直播平台，及重溫7.2的3場賽事賽果。



世界盃2026｜7.3完整賽程

西班牙對奧地利 - 32強

直播平台：NOW 618/616台

香港時間：7月3日凌晨3時



葡萄牙對克羅地亞 - 32強

直播平台：NOW 618/616台

香港時間：7月3日上午7時



瑞士對阿爾及利亞 - 32強

直播平台：NOW 618/616台

香港時間：7月3日上午11時



7.2賽事精彩重溫

英格蘭2 ：1剛果民主共和國

2026世界盃32強淘汰賽，英格蘭對剛果民主共和國。民主剛果上半場憑中場薛賓卡（Brian Cipenga）先拔頭籌，陷入苦戰的英格蘭下半場憑射手哈利卡尼（Harry Kane）梅開二度，反勝晉級。

英格蘭反勝民主剛果 卡尼起孖救世 16強硬撼墨西哥

比利時3 ：2塞內加爾

2026世界盃32強淘汰賽，塞內加爾對比利時。塞內加爾憑哈比迪亞拉（Habib Diarra）上半場門前「執雞」，以及伊斯美拿沙亞（Ismaila Sarr）下半場接應長傳射入。之後比利時盧卡古（Romelu Lukaku）和泰利文斯（Youri Tielemans）在3分鐘之內追平。比利時最終在加時補時5分鐘憑泰利文斯博得十二碼親自操刀中鵠，以3：2淘汰塞內加爾。

比利時加時3：2反勝塞內加爾 泰利文斯起孖絕殺對手

美國2 ：0波斯尼亞

2026世界盃32強淘汰賽，東道主美國迎戰波斯尼亞。上半場，巴洛根盡顯球星風範，食詐糊後補時建功，美國半場1：0領先波斯尼亞。下半場中段，巴洛根因嚴重犯規被出示紅牌落場，馬歷堤曼（Malik Tillman）定位球直接破門，美國以2：0戰勝波斯尼亞。

美國兩球勝波斯尼亞 巴洛根入球領紅無緣戰比利時