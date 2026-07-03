世界盃賽程2026｜7.4直播線上看32強：阿根廷/佛得角+7.3賽果回顧

世界盃賽程2026｜7.4直播線上看賽程｜7.4有3場賽事，本文一文看清球隊組別、比賽時間、直播平台，及重溫7.3的3場賽事賽果。



世界盃2026｜7.4完整賽程

澳洲對埃及 - 32強

直播平台：ViuTV99（免費）

香港時間：7月4日凌晨2時



阿根廷對佛得角 - 32強

直播平台：NOW 618/616台

香港時間：7月4日上午6時



哥倫比亞對加納 - 32強

直播平台：NOW 618/616台

香港時間：7月4日上午9點30分



7.3賽事精彩重溫

西班牙3：0奧地利

2026世界盃32強淘汰賽，西班牙對奧地利。全場佔據主動的西班牙憑後衛樸路（Pedro Porro）建功，以及前鋒奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）上下半場各入一球，以三球擊敗奧地利。

西班牙3：0輕取奧地利 奧耶沙巴爾起孖躋身16強

葡萄牙2:1克羅地亞

2026世界盃32強淘汰賽，C朗拿度（Cristiano Ronaldo）領軍的葡萄牙對莫迪歷（Luka Modric）率領的上屆季軍克羅地亞。上半場，兩軍互交白卷。下半場，比列錫（Ivan Perisic）打破僵局，克羅地亞領先1：0。隨後，克羅地亞球員禁區內攬跌葡萄牙球員，C朗拿度主射十二碼追平。之後，拉菲爾利亞奧（Rafael Leao）傳中助攻干卡路拉莫斯（Goncalo Ramos）頭槌絕殺，葡萄牙以2：1反勝克羅地亞。

C朗十二碼追和拉莫斯絕殺 葡萄牙2：1反勝克羅地亞

瑞士2：0阿爾及利亞

2026世界盃32強淘汰賽，瑞士對阿爾及利亞。上半場初段，比列安保路（Breel Embolo）接應文森比（Johan Manzambi）傳中取得入球，瑞士以1：0領先阿爾及利亞。下半場開局，丹尼杜耶（Dan Ndoye）把握對手後衛失誤再下一城，瑞士以2：0奏凱，晉級16強。

瑞士2：0擊退阿爾及利亞 時隔88年終在淘汰賽贏波