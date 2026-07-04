加拿大對摩洛哥2026世界盃16強|免費直播時間+國家足球隊球員出爐
撰文：多妹 多淇
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世界盃2026，加拿大對摩洛哥於7月5日香港時間凌晨1時，於Houston Stadium舉行，ViuTV99免費直播播放。
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加拿大對摩洛哥直播邊度睇？
平台：ViuTV99
時間：7月5日凌晨1時
加拿大隊｜球員名單陣容
門將：
16 基比奧（Maxime Crépeau）
後衛：
2 阿里斯達莊士東（Alistair Johnston）
4 Luc de Fougerolles
15摩斯龐比圖（Moïse Bombito）
22 拿耶亞（Richie Laryea）
23 尼高施古（Niko Sigur）
中場
7 尤斯達基奧（Stephen Eustáquio）
前鋒
10 約拿芬大衛（Jonathan David）
12 奧奴華斯爾（Tani Oluwaseyi）
17 達莊保查蘭（Tajon Buchanan）
20 阿里艾密（Ali Ahmed）
摩洛哥隊 | 球員名單陣容
門將：
1 耶辛尼保奴（Yassine Bounou）
後衛：
2 夏基美（Achraf Hakimi）
3 馬沙拉奧（Noussair Mazraoui）
14 伊沙迪奧普（Issa Diop）
25 哈爾夏（Redouane Halhal）
中場：
6 保亞迪（Ayyoub Bouaddi）
8 奧拿希（Azzedine Ounahi）
11 沙巴利（Ismael Saibari）
23 艾簡奴斯（Bilal El Khannouss）
24 艾拿奧爾（Neil El Aynaoui）
前鋒：
10 巴謙戴亞斯（Brahim Diaz）