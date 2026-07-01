世界盃2026｜挪威2:1險勝科特迪瓦　夏蘭特入波絕殺下場撼巴西

2026世界盃（FIFA World Cup 2026）6月30日舉行第五場32強淘汰賽，挪威對科特迪瓦。挪威憑萊比錫前鋒努沙（Antonio Nusa）上半場的妙射以及夏蘭特（Erling Haaland）尾段的入球，以2:1擊敗科特迪瓦，繼1938和1998年之後，第三次躋身世界盃16強。挪威下場將硬撼巴西。



上半場，雙方早段都不急於進攻，直到39分鐘，前鋒努沙（Antonio Nusa）在禁區左邊接應奧迪加特（Martin Odegaard）的地波傳送，以一記妙到毫巔的吊射撕破對方門將的十指關。挪威憑這個精彩入球領先一球入更衣室。

戰至74分鐘，後備入替的曼聯前鋒阿密特迪亞路（Amad Diallo）在右路個人表演，帶波入禁區後扣過對方後衛，在輕鬆將皮球送入網窩，為科特迪瓦追平比分。

當大家以為賽事要進入加時賽，86分鐘，挪威中場柏德列貝治（Patrick Berg）在右路地波傳中，整場比賽射門機會不多的夏蘭特（Erling Haaland）門前冷靜射入，挪威再度領先2:1。

雖然科特迪瓦其後傾力進攻，阿密特迪亞路（Amad Diallo）有一記精彩的罰球被尼蘭特（Orjan Nyland），最終無力回天。挪威險勝對手之後昂首挺進16強，下場對巴西。