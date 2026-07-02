世界劍擊錦標賽2026門票詳情+購票連結+座位表　附香港隊每日賽程

世界劍擊錦標賽2026將於7月22日至30日在亞洲國際博覽館（亞博）舉行，本文詳列賽程、票價、售票詳情及香港隊陣容等資訊，香港隊將派出張家朗、蔡俊彥、佘繕妡等運動員出戰，其中蔡俊彥力爭衛冕男子花劍個人賽，港隊賽程將隨大會公布而持續更新。



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世界劍擊錦標賽2026｜基本資料

日期：2026年7月22日至30日

地點：亞洲國際博覽館

世界劍擊錦標賽2026｜售票詳情

官方售票平台：Klook

售票日期及時間：6月9日中午12時起

票價：

A類門票：$1500

B類門票：$1050（視線受阻）

C類門票：$1200

D類門票：$840（視線受阻）

E類門票：$800

F類門票：$500

G類門票：$350

H類門票：$250

二號館票價劃一$150港元（7月25日起，持Arena門票均可進入Hall 2）

世界劍擊錦標賽2026｜座位表及票價。（劍總Facebook圖片）

世界劍擊錦標賽2026｜賽程

7月22日：男子花劍個人賽、女子重劍個人賽資格賽

7月23日：男子重劍個人賽、女子佩劍個人賽資格賽

7月24日：男子佩劍個人賽、女子花劍個人賽資格賽

7月25日：男子花劍個人賽、女子重劍個人賽正賽

7月26日：男子重劍個人賽、女子佩劍個人賽正賽

7月27日：男子佩劍個人賽、女子花劍個人賽正賽

7月28日：男子花劍團體賽、女子重劍團體賽

7月29日：男子重劍團體賽、女子佩劍團體賽

7月30日：男子佩劍團體賽、女子花劍團體賽

世界劍擊錦標賽2026｜香港隊名單

男子花劍個人及團體賽：蔡俊彥、張家朗、何承謙、梁千雨

女子花劍個人及團體賽：鄭曉為、符妤名、陳諾思、梁雅蕾

男子重劍個人及團體賽：方凱申、吳浩天、何瑋桁、劉昊峯

女子重劍個人及團體賽：佘繕妡、朱嘉望、陳渭泠、吳海諦

男子佩劍個人及團體賽：陳樂熹、何柏霖、何思朗、李俊林

女子佩劍個人及團體賽：薛雅齊、朱詠翹、劉綺程、梁洛文

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世界劍擊錦標賽2026｜蔡俊彥將在香港主場力爭蟬聯世界冠軍。（中國香港劍擊總會圖片）

世界劍擊錦標賽2026｜香港男子花劍隊將派出梁千雨（左起）、何承謙、蔡俊彥和張家朗出戰男子花劍團體賽。（中國香港劍擊總會）

世界劍擊錦標賽2026｜焦點賽事

世界劍擊錦標賽首度來到香港，7月22至7月30日於亞洲國際博覽館舉行。香港隊繼去年全運會後再次主場獻技，男子花劍隊的蔡俊彥（Ryan）更以衛冕劍手身份出賽，力爭蟬聯世界冠軍的頭銜。此外，蔡俊彥與張家朗帶領的香港男子花劍隊今年勢頭強勁，世界排名升上第三位，兩人將聯同梁千雨及何承謙出戰，力爭繼2023年後再次踏上世錦賽團體賽頒獎台。

除了男子花劍，另一焦點是女子重劍，佘繕妡在早前的亞洲錦標賽勇奪女子重劍個人賽銀牌，值得香港人支持。

場地方面，亞博Arena將是主場館，鋪設決賽台及顏色劍道，二號館則舉行部分資格賽。比賽票價按場館而定，Arena門票分成8種票價，由$250至$1500不等；二號館門票全為企位，票價劃一$150。7月25日起，持有Arena門票的觀眾，可免費出入二號館。

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