世界盃2026｜10人美國暫兩球領先波斯尼亞　巴洛根入球領紅

2026世界盃32強淘汰賽，東道主美國於加州Levi's Stadium對波斯尼亞。上半場，巴洛根盡顯球星風範，食詐糊後補時建功，美國半場1：0領先波斯尼亞。下半場中段，巴洛根因嚴重犯規被出示紅牌下場，馬歷堤曼（Malik Tillman）定位球直接破門，美國暫以2：0領先波斯尼亞。



以分組第3出線的波斯尼亞作客對陣美國時，於開場初段大膽壓上進攻，獲得多次角球機會，阿拉積比高域（Kerim Alajbegovic）主罰攻門，美國門將馬特費斯（Matt Freese）將球擋出。波斯尼亞初段搶攻未獲入球，開始慢慢後撤防線，採取簡單打法，有機會即起長傳吊入禁區。美國逐漸掌握場面優勢，麥堅尼（Weston McKennie）右路傳中，基斯李察士（Chris Richards）在門將尼高拉華斯積（Nikola Vasilj）觸碰球改變飛行軌跡後頭槌頂飛。美國前場搶截，巴洛根（Folarin Balogun）終結，被判越位在先，入球無效。

巴洛根成為上半場最亮眼的球星。（路透社）

補時階段，美國中線上頭槌頂回尼高拉華斯積開出的門球，隨後由馬歷堤曼送直線，巴洛根左腳燙射射入。巴洛根在臨近半場結束前補射中楣，錯失梅開二度機會，美國以1：0比數進入中場休息。

巴洛根於上半場補時階段為美國射入1球。（路透社）

下半場，巴洛根爭搶中直接踩中梅哈利莫域腳跟腱，經VAR翻查被球證認定為嚴重犯規，出示紅牌將巴洛根驅逐離場，美國不僅在今場損失神射手，下仗巴洛根亦會因為這張紅牌停賽，無緣戰比利時。攻勢天平向波斯利亞傾斜，不過好難創造出機會威脅美國球門，反而普列錫（Christian Pulisic）射入越位入球，美國再食詐糊。隨後馬歷堤曼利用定位球機會直接破門，10人美國將比數擴大至2：0。

傷停補時階段，艾敏馬歷（Ermin Mahmic）兩次遠射接連射偏，錯失破蛋機會，最終美國以2：0擊敗波斯尼亞，晉級16強。