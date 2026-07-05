巴拉圭對法國2026世界盃16強｜賽果出爐+國家足球隊球員
世界盃2026，巴拉圭對法國於7月5日香港時間凌晨5時，於Philadelphia Stadium舉行，Now618/616直播播放。
巴拉圭對法國賽果出爐
巴拉圭0:1法國
巴拉圭對法國直播邊度睇？
平台：NOW 618/616台
時間：7月5日凌晨5時
巴拉圭隊｜球員名單陣容
門將：
1 羅拔圖費南迪斯（Gatito Fernández）
12 奧蘭度基爾（Orlando Gill）
22 加斯頓奧維拉（Gastón Olveira）
後衛：
2 古斯達禾高美斯（Gustavo Velázquez）
3 奧馬阿達雷迪（Omar Alderete）
4 桑卡沙利斯（Juan José Cáceres）
5 法比安巴貝拿（Fabián Balbuena）
6 祖利亞阿朗素（Júnior Alonso）
13 祖斯簡拿利（José Canale）
15 古斯達禾高美斯（Gustavo Gómez）
26 阿歷辛度邁丹拿（Alexandro Maidana）
中場：
7 拉蒙蘇沙（Ramón Sosa）
8 迪亞高高美斯（Diego Gómez）
10 米基爾阿米朗（Miguel Almirón）
11 馬里斯奧柏度（Maurício Prado）
14 安達斯古巴斯（Andrés Cubas）
16 波巴迪拿（Damián Bobadilla）
20 白賴仁奧積達（Braian Ojeda）
23 馬迪亞斯加拉薩（Matías Galarza）
24 古斯達禾卡巴尼路（Gustavo Caballero）
前鋒：
9 東尼沙拿比亞（Antonio Sanabria）
17 艾真度甘馬拉（Kaku）
18 阿歷斯艾斯（Álex Arce）
19 祖利奧安斯素（Julio Enciso）
21 加比爾艾維路斯（Gabriel Ávalos）
25 伊斯度比達（Isidro Pitta）
法國隊 | 球員名單陣容
門將：
1 拜斯森巴（Brice Samba）
16 邁治蘭（Mike Maignan）
23 羅賓列斯沙（Robin Risser）
後衛：
2 馬路古斯圖（Malo Gusto）
3 盧卡斯迪治尼（Lucas Digne）
4 烏柏美卡奴（Dayot Upamecano）
5 祖利斯古迪（Jules Koundé）
15 伊巴希馬干拿迪（Ibrahima Konaté）
17 威廉沙列巴（William Saliba）
19 迪奧靴南迪斯（Théo Hernandez）
21 盧卡斯靴南迪斯（Lucas Hernandez）
26 麥辛斯拿確斯（Maxence Lacroix）
中場：
6 古亞迪奧干尼（Manu Koné）
8 曹亞文尼（Aurélien Tchouaméni）
13 尼高路簡迪（N'Golo Kanté）
14 拉比奧特（Adrien Rabiot）
18 薩伊艾美利（Warren Zaïre-Emery）
前鋒：
7 奧士文尼迪比利（Ousmane Dembélé）
9 馬古斯杜林（Marcus Thuram）
10 基利安麥巴比（Kylian Mbappé）
11 米高奧利斯（Michael Olise）
12 巴特利巴高拿（Bradley Barcola）
20 迪斯亞杜伊（Désiré Doué）
22 桑馬迪達（Jean-Philippe Mateta）
24 卓基（Rayan Cherki）
25 艾利奧捷（Maghnes Akliouche）