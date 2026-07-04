世界盃賽程2026｜7.5直播線上看16強：法國/巴拉圭+7.4賽果回顧

世界盃賽程2026｜7.5直播線上看賽程｜7.5有2場賽事，本文一文看清球隊組別、比賽時間、直播平台，及重溫7.4的3場賽事賽果。



世界盃2026｜7.5完整賽程

加拿大對摩洛哥 - 16強

直播平台：ViuTV99（免費）

香港時間：7月5日凌晨1時



巴拉圭對法國 - 16強

直播平台：NOW 618/616台

香港時間：7月5日凌晨5時



7.4賽事精彩重溫

澳洲1：1埃及（12碼埃及勝4：2）

2026世界盃32強淘汰賽埃及對澳洲。埃及上半場憑阿梳亞（Emam Ashour）先開紀錄，落後的澳洲下半場憑對方「烏龍波」追平。雙方最後互射十二碼決勝，澳洲有兩名後衛射失，埃及四射全中，埃及首次躋身16強。

埃及加時後1：1和澳洲 十二碼全中晉級再創歷史

阿根廷3：2佛得角

2026世界盃32強阿根廷對佛得角。美斯（Lionel Messi）上半場接應利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）長傳入球，佛得角的迪萊杜亞迪（Deroy Duarte）追和，比賽進入加時。加時上半場，利辛度馬天尼斯射成2：1，佛得角的薛尼卡巴爾（Sidny Lopes Cabral）左側大禁區角起腳射入世界波，佛得角追至2：2；最終阿根廷因為佛得角球員甸尼艾迪臣（Diney Edilson Alberto）擺烏龍，阿根廷以3：2險勝。

阿根廷對佛得角3：2險勝 美斯入靚波 兩度被追平

美斯與禾仙夏的對決非常精彩。（路透社）

哥倫比亞1：0加納

2026世界盃32強淘汰賽，哥倫比亞上半場有祖漢阿里亞斯（Jhon Arias）接應傳中燙射破門，射入全場比賽唯一入球，以1：0小勝加納，晉級16強。

哥倫比亞1：0勝加納 祖漢阿里亞斯建功 16強鬥瑞士