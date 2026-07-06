世界盃賽程2026｜7.6直播線上看16強：巴西/挪威+7.5賽果重溫

世界盃賽程2026｜7.6直播線上看賽程｜7.6有2場賽事，本文一文看清球隊組別、比賽時間、直播平台，及重溫7.5的2場賽事賽果。



世界盃2026｜7.6完整賽程

巴西對挪威 - 16強

直播平台：ViuTV99（免費）

香港時間：7月6日凌晨4時

直播賽程+時間+國家足球球員名單

墨西哥對英格蘭 - 16強

直播平台：NOW 618/616台

香港時間：7月6日上午8時

直播賽程+時間+國家足球球員名單

7.5賽事精彩重溫

摩洛哥3：0加拿大

2026世界盃首場16強賽事，加拿大對摩洛哥。摩洛哥憑中場奧拿希（Azzedine Ounahi）下半場連入兩球，以及前鋒拉希美（Soufiane Rahimi）於末段錦上添花，以三球勝加拿大。摩洛哥成為首支晉身8強的球隊。

摩洛哥3：0輕取加拿大 奧拿希梅開二度率先入8強

巴拉圭0:1法國

2026世界盃16強，巴拉圭故技重施，在攝氏38度高溫下再次擺出「鐵桶陣」嚴防死守，令法國破門乏術，上半場雙方互交白卷。下半場，杜伊後備入替，禁區內盤扭博得十二碼，麥巴比主射命中，助法國一戰定江山擊敗巴拉圭，晉級8強。

法國1：0勝巴拉圭 杜伊博犯規麥巴比十二碼破門