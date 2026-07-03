世界盃2026｜C朗正選　葡萄牙久攻無果　半場與克羅地亞互交白卷

2026世界盃32強淘汰賽焦點戰，由C朗拿度（Cristiano Ronaldo）領軍的葡萄牙對莫迪歷（Luka Modric）率領的上屆季軍克羅地亞，今屆極可能是兩位傳奇隊長在世界盃舞台的「最後之舞」，名副其實的「諸神黃昏」。

形勢佔盡優勢的葡萄牙未能打破僵局，兩軍暫時互交白卷。



賽事於本港時間7月3日早上7時在多倫多鳴笛，當地氣溫高達攝氏30度。賽前備受矚目的C朗拿度打破缺陣傳聞，以正選身份披甲上陣。開賽初期雙方謹慎試探，同樣利用「倒三角」傳中製造威脅，各完成一次攻門。

兩位前皇馬隊友，各自國家隊領袖在今場比賽相遇，備受關注。（路透社）

隨後克羅地亞踢法轉趨保守，明確防守反擊，葡萄牙則順勢主導形勢。連拿度維加（Renato Veiga）接應紐奴文迪斯（Nuno Mendes）開出的右路角球，頭槌頂高。補水時間後，般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）傳中及文迪斯遠射遭克羅地亞防守球員連環封堵，葡萄牙與入球差臨門射出有質素一球，始終未能在上半場結束前打破僵局，半場與克羅地亞互交白卷。