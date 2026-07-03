名古屋亞運．賽艇｜趙顯臻力求突破衝金　世界盃摘金銀添信心

名古屋亞運如箭在弦，香港賽艇隊派出10男10女征戰，包括早前在賽艇世界盃摘下一金一銀的趙顯臻，原來「阿臻」該仗負傷作戰，仍能站上頒獎台，他期待康復後以最佳狀態角逐亞運，有望繼以往的銀牌和銅牌，今屆在名古屋一舉突破，踏上頒獎台最高一級。

攝影：梁鵬威



賽艇港隊派出20人征戰名古屋亞運。（梁鵬威攝）

香港賽艇隊今日在賽馬會賽艇中心會見傳媒，今屆共派出20人大軍征戰名古屋，當中8人是首屆參加亞運，港隊下星期出發桂陽，進行為期一個月的高原訓練，然後再赴江蘇泰州，為名古屋亞運作最後準備，力爭突破上屆1金1銀1銅的成績。

（梁鵬威攝）

趙顯臻負肩傷摘兩牌 力爭亞運首金

趙顯臻近日佳績頻頻，在賽艇世界盃摘下1金1銀，在瑞士站奪金後，他賽後坦言自己經歷不少高低起伏。在歐洲征戰6個星期，原來他一直深受肩傷及感冒困擾：「那6個星期都很辛苦，從去年11月的全運會起肩膀已有傷，早前的亞洲盃傷患有好轉，每次比賽在肩膀繞上一圈圈的運動膠布，避免再次出現脫臼或拉傷。今次肩傷舊患仍在，醫生勸喻我要盡早做手術，加上感冒，確實不易捱。」

肩膊舊患依舊，儘管阿臻帶傷上陣，阿臻亦從來沒有想過放棄任何一場比賽，「我們划少一次比賽就少一次機會，所以我們無論如何都會『死頂』。」賽艇的比賽次數不似其他項目，世界盃只有三站，每次出賽的機會也很寶貴，所以趙顯臻不希望錯過任何一次，只要在身體狀況許可下，也會義無反顧地征戰。

趙顯臻在兩站世界盃負傷摘一金一銀。（趙顯臻 Instagram）

負傷摘下1金1銀，對趙顯臻別具意義，同時是征戰名古屋亞運的強心針。阿臻曾在2018年雅加達亞運於男子輕量級單人雙槳艇摘銀，上屆在男子單人雙槳摘銅，只差一面金牌即可齊集三色獎牌，阿臻以頒獎台最高一級為目標。「亞運會三種顏色的獎牌只差一塊，今年目標是站在頒獎台的中間（金牌）。」趙顯臻認為勝負的關鍵是心態：「體能和技術在這十多年的訓練中已經變得很鞏固，已累積一定水平，加上今次世界盃增添不少信心，比賽其實最後都是要比心態。」

趙顯臻希望今屆亞運換顏色，首度登上頒獎台最高一級。（梁鵬威攝）

林新棟換拍檔戰亞運 合作3個月已有成績

林新棟在杭州亞運夥拍王瑋駿，在男子雙人單槳為港隊摘下第一金，隨王瑋駿退役轉跑道，林新棟的拍檔換成陳廸麟，在名古屋亞運征戰男子輕量級雙人雙槳艇。兩人從4月開始搭檔，已在早前的賽艇世界盃瑞士站摘銀，合作短時間已取得成績，林新棟指與兩人的年資有關，「我們本身已累積一定能力水平，加上多年的年資，一夾下去好多東西都不用磨合太多，大家的目標也很明確，很快已有成績。」

此趟6星期的歐洲之行，除了有獎牌落袋，能力有所進步，拍檔之間的關係同樣加深不少，林新棟說：「我們兩人各自的個人能力仍在提升，有種強強聯手不會差的感覺，而在歐洲集訓的日子，基本24小時無論練習、生活也在一起，我們會研究其他世界級選手，大家的默契增進不少，當我們在艇上，不用說出口也知道對方的想法，在如此高強度的比賽中，默契同樣重要。」

林新棟上屆奪金，在名古屋能否延續上屆佳績，林新棟坦言每次比賽都是新開始，如今新拍檔、新艇種，面對更多新挑戰，比起重複做相同的事來得更有趣。

陳廸麟（左）與林新棟合作3個月左右，已在世界盃取得佳績。（梁鵬威攝）

三朝元老洪詠甄爭上頒獎台

即將迎來第三屆亞運的洪詠甄，今屆出戰女子輕量級單人雙槳艇，力爭首度踏上亞運頒獎台。早前出戰三站賽艇世界盃，縱然洪詠甄無緣獎牌，但與世界列強交手，重拾比賽節奏，同樣注入不少信心。

洪詠甄轉戰輕量級，她今屆以衝擊獎牌為目標，作為三朝元老心態也較為放鬆，對比成績，她認為保持體重的挑戰更大，「在比賽任何情況也會發生，第三次參賽以既輕鬆又不鬆懈的心態備戰更重要，反而保持在59公斤的體重難度更高，或許不可以一星期飲3次奶茶。」

洪詠甄力爭首度登上亞運頒獎台。（梁鵬威攝）