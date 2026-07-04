世界盃2026｜佛得角追和阿根廷　美斯上半場入球

2026世界盃32強賽上演焦點大戰阿根廷對佛得角。上半場補水時間後，利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）助攻美斯入球打破僵局，美斯（Lionel Messi）今屆收穫第7個入球，將其世界盃累積入球數推至20球大關，再度刷新歷史紀錄。半場結束，阿根廷以1：0領先佛得角。

下半場初段，佛得角投入更多進攻精力，迪萊杜亞迪低射追和比數，佛得角目前1：1追和阿根廷。



人口僅15萬的非洲小島國佛得角，在分組賽接連逼和西班牙及烏拉圭等列強，強悍表現令全球球迷刮目相看，32強賽對上球王美斯領銜的衛冕冠軍阿根廷，一代人的青春或是非洲奇跡，今日之後只有其一能夠在今屆世盃上續寫故事。

上半場前10分鐘，佛得角拉闊三線間距離，一改分組賽中死守的戰術，球員心態放鬆，神奇門將禾仙夏（Vozinha）禁區內持球chop過拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）。阿根廷通過耐心傳導將佛得角防線越壓越扁，15分鐘，美斯完成今場比賽第1腳射門，隨後美斯主罰禁區左側定位球，禾仙夏將球沒收。

美斯與禾仙夏對決在今場比賽中備受關注。（路透社）

補水時間後，阿根廷突然改變慢慢滲透的打法，利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）中圈位置起長傳入禁區，美斯一停一射攻破禾仙夏十指關，阿根廷1：0佛得角，美斯打入在今屆世界盃上的第7個入球。

上半場尾段，阿根廷通過控制比賽節奏尋找機會，荷西盧比斯（Jose Manuel Lopez）遠射被禾仙夏倒地撲出。半場結束，阿根廷以1：0領先佛得角。

下半場初段，佛得角投入更多精力在進攻端，獲得連環角球，隨後迪萊杜亞迪（Deroy Duarte）遠射低平球發生折射，幸在達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）倒地撲救。佛得角一時間與阿根廷互有攻守，甚至壓制阿根廷，賴恩文迪斯（Ryan Mendes）傳球，迪萊杜亞迪射門穿利辛度馬天尼斯大細，馬天尼斯亦沒有救到，佛得角再次創造佳績，攻破阿根廷球門，將比數追和至1：1。

迪萊杜亞迪攻破阿根廷球門。（路透社）

隨後，阿根廷提升進攻速率，禾仙夏英勇擋出美斯單刀球，再飛撲救出美斯射出的定位球，