世界盃2026｜阿根廷加時賽3：2險勝佛得角　美斯入球並造關鍵烏龍

2026世界盃32強賽上演焦點大戰阿根廷對佛得角，比賽堪稱決賽級經典之戰。法定時間內，美斯（Lionel Messi）上半場接利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）長傳入球，佛得角迪萊杜亞迪（Deroy Duarte）低射入網追和比數，雙方1：1進入加時賽。

加時賽上半場，利辛度馬天尼斯利用角球機會得分，薛尼卡巴爾（Sidny Lopes Cabral）左側大禁區角起腳射入超靚世界波，佛得角一度2：2追和阿根廷。下半場，美斯開出角球造成佛得角球員甸尼艾迪臣（Diney Edilson Alberto）烏龍，阿根廷驚險以3：2贏下佛得角。



人口僅54萬的非洲小島國佛得角，在分組賽接連逼和西班牙與烏拉圭等列強，強悍表現令全球球迷刮目相看，32強賽對上球王美斯領銜的衛冕冠軍阿根廷，世界上最鋒利的盾美斯，與世界上最堅實的盾禾仙夏（Vozinha）之間的交鋒亦備受關注，兩人均在今場比賽中交出上佳表現。而世界盃的殘酷之處在於，一代人的青春與非洲奇跡，今日之後只有其一能夠在綠茵場上續寫故事。

上半場前10分鐘，佛得角拉闊三線間距離，一改分組賽中死守的戰術，球員心態放鬆，神奇門將禾仙夏（Vozinha）禁區內持球chop過拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）。阿根廷通過耐心傳導將佛得角防線越壓越扁，15分鐘，美斯完成今場比賽第1腳射門，隨後美斯主罰禁區左側定位球，禾仙夏將球沒收。

美斯與禾仙夏對決在今場比賽中備受關注。（路透社）

補水時間後，阿根廷突然改變慢慢滲透的打法，利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）中圈位置起長傳入禁區，美斯一停一射攻破禾仙夏十指關，阿根廷1：0佛得角，美斯打入在今屆世界盃上的第7個入球。

上半場尾段，阿根廷通過控制比賽節奏尋找機會，荷西盧比斯（Jose Manuel Lopez）遠射被禾仙夏倒地撲出。半場結束，阿根廷以1：0領先佛得角。

下半場初段，佛得角投入更多精力在進攻端，獲得連環角球，隨後迪萊杜亞迪（Deroy Duarte）遠射低平球發生折射，幸在達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）倒地撲救。佛得角一時間與阿根廷互有攻守，甚至壓制阿根廷，賴恩文迪斯（Ryan Mendes）傳球，迪萊杜亞迪射門穿利辛度馬天尼斯大細，馬天尼斯亦沒有救到，佛得角再次創造佳績，攻破阿根廷球門，將比數追和至1：1。

迪萊杜亞迪攻破阿根廷球門。（路透社）

隨後，阿根廷提升進攻速率，禾仙夏英勇擋出美斯單刀球，再飛撲救出美斯射出的定位球。安素費南迪斯送出橫傳，羅拔圖盧比斯（Roberto Lopes）驚險鏟出底線。補時階段，里安度柏利迪斯（Leandro Paredes）大力遠射，禾仙夏救到。美斯禁區外低射定位球，再次被禾仙夏撲出。阿根廷未能在法定時間內再次破門，以1：1佛得角進入加時賽。

93分鐘，美斯開出左路角球，後點無人看防的利辛度馬天尼斯左腳勁射入網，阿根廷再度超出比數，2：1。阿根廷在加時中找到狀態，不過佛得角在反擊中，薛尼卡巴爾左路帶入大位，大禁區角起腳射入遠端球門上角，佛得角再次追和比數2：2。

薛尼卡巴爾燙射遠角入死角。（路透社）

加時賽下半場，美斯開出左路角球助攻羅美路頭槌破門，阿根廷再次將比數超出至3：2，美斯收穫今屆世界盃第1個助攻。佛得角仍未放棄，薛尼卡巴爾主罰左路定位球，達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）將球托出底線。隨後佛得角接連攻勢未能夠再續寫神話，阿根廷最終以3：2擊敗佛得角，驚險晉級16強，下仗對手將是埃及。