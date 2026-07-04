世界盃2026｜哥倫比亞半場1：0領先加納 阿里亞斯燙射入球
撰文：胡卉忻
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2026世界盃32強賽，哥倫比亞上半場憑祖漢阿里亞斯接應傳中燙射破門，暫以1：0領先加納。
開場初段，祖漢哥度巴（Jhon Córdoba）逼搶中疑似拉傷左側大腿內側，由路爾斯蘇亞雷斯（Luis Suarez）入替，而加納球員馬雲辛拿耶（Marvin SENAYA）亦因拉傷無法堅持比賽，艾利杜施杜（Alidu SEIDU）將其換下。哥倫比亞14分鐘領先，蘇亞雷斯左路傳中，祖漢阿里亞斯直接燙射入網，1：0。完半場前，莫積卡（Johan Mojica）接應丹尼爾蒙路斯（Daniel Muñoz）傳中頭槌攻門，艾薛基（Lawrence AIT-ZIGI）單手擋出，哥倫比亞錯失擴大比數機會。
下半場雙方互有攻守，古斯達禾佩亞達（Gustavo Puerta）燙射遠角，艾薛基飛身撲救。加納中場多次失誤被斷球，造成門前險情，謝法臣拿馬（Jefferson Lerma）傳中，路易斯迪亞斯（Luis Diaz）包抄破門，惜越位在先入球無效。之後佩亞達娥眉月頂附近持球分邊，迪亞斯燙射射得太正，艾薛基再次貢獻撲救。
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