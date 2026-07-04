世界盃2026｜卡巴爾世界波震撼世人　出色表現獲摩連奴鼓勵

切入大位，右腳轟出世界波，阿根廷門將達米安馬天尼斯鞭長莫及，加時與阿根廷一度打成2：2，佛得角的神奇之旅再添亮點。

攻入追平一球的薛尼卡巴爾（Sidny Lopes Cabral），雙手抱頭，連他本人感難以置信，脫離隊友的簇擁，這名佛得角守將衝上看台，即使受工作人員的阻撓，在看台眾裏尋她，只為與女朋友分享喜悅。

卡巴爾是佛得角陣中第二年輕的球員，23歲的他效力土耳其的特拉布宗，19歲時為追逐足球夢，離鄉別井隻身赴瑞典，曾住在空蕩蕩的房間，以垃圾袋當窗簾，在寒冬只穿短衫短褲。卡巴爾曾流落德國第五級別聯賽，然後終獲賞識，曾效力賓菲加。

經過今屆世界盃後，讓世人也認識薛尼卡巴爾，更差點讓不可能變可能。



轟出世界波，連薛尼卡巴爾自己都難以置信。（路透社）

經過今屆世界盃後，佛得角這個大西洋的非洲島國聲名大噪，小組三場和波出線，挑戰應屆世界盃冠軍阿根廷，90分鐘打成1：1，最終力戰120分鐘，以2：3飲恨，成為史上首支法定時間不敗出局的球隊。縱然佛得角無緣16強，除了熱血表現外，薛尼卡巴爾的世界波已烙印在球迷腦海中。

佛得角球員簇擁着卡巴爾慶祝。（路透社）

卡巴爾右路切入大位勁射，皮球彎過達米安馬天尼斯急墜入網，震撼邁阿密球場在座的球迷，同時震撼在螢幕前死守直播的全球球迷，有望成為世界盃的經典金球之一。佛得角全隊陷入瘋狂，簇擁着這名入球功臣，卡巴爾擺脫隊友，走向場邊衝上看台停留片刻，工作人員與保安也阻止他，眾裏尋她就是為了與女朋友一抱。

在看台眾裏尋她，就是為了與女朋友一抱。（路透社）

（Instagram截圖）

在荷蘭鹿特丹出生的薛尼卡巴爾，雙親是佛得角人，他曾效力川迪青年軍。卡巴爾為了足球夢，19歲決定離開家鄉，隻身赴瑞典追逐足球夢，起初終日以淚洗面，加上居住環境不佳，差點放棄返回荷蘭，「當時我每一天致電哥哥，哭着跟他說想回荷蘭，我記得第一日訓練，天寒地凍只穿短衫短褲。當時我居住在簡陋的房間，全房空蕩蕩，更以垃圾袋當成窗簾。」

卡巴爾在德國第五級別球會展開球員生涯，每月只賺850英鎊，他依然對自己的足球事業充滿信心，一力擔起照顧家庭的責任，「我跟媽媽說：『我將會成為職業足球員，你不用工作了，為了你們（父母）願意付出一切。』就算當我效力德國第五級別球會，我叫父母不要擔心，我有力照顧他們。足球是我的人生，即使在艱難日子也一樣。」

卡巴爾輾轉赴葡萄牙出戰。（Instagram截圖）

卡巴爾曾效力葡萄牙老牌球會賓菲加。（Instagram截圖）

卡巴爾起初上陣時間不多，逆境依然保持信念，「我相信一切皆可能，我跟身邊人說：『我總有一天成為頂級球員。』當別人去派對時，我在想如何訓練....」不懈努力，加上在德國打滾的日子訓練強大心智，再轉赴葡萄牙，其後更獲得賓菲加的賞識，加盟這支葡國老牌球會，今夏投土耳其的特拉布宗，一步一步踏上更大的舞台。

隨佛得角走上世界盃的神奇之旅，賽和西班牙與烏拉圭的兩場，卡巴爾同在場上，曾在賓菲加與摩連奴合作，更收到對方的信息鼓勵。

佛得角難得與美斯同場。（Getty Images）

佛得角得知遇上阿根廷，外界推測佛得角晉級的機會只得1%，「當我們看到（1%勝算）時，我們全都笑了，我們就要讓他們知道，1%有多大。」佛得角讓世人了解到，這個僅得50萬人口島國的實力，而卡巴爾的世界波差點讓1%的勝率變可能。

「我們將盡我們所能，我有信心是一場精彩的球賽...」卡巴爾賽前如此說道，他與一眾佛得角隊友兌現這承諾，雖然無緣16強，卻贏盡掌聲。

卡巴爾的世界波，差點讓1%變可能。（Getty Images）

薛尼卡巴爾。（路透社）

世界盃2026｜16強淘汰賽晉級形勢