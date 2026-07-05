世界盃2026｜杜伊造犯規麥巴比十二碼破局　法國暫1：0領先巴拉圭

2026世界盃16強賽，上場爆冷挫德國的巴拉圭今仗故技重施，在攝氏38度高溫下再次擺出「鐵桶陣」嚴防死守，半場成功令法國破門乏術，雙方暫時互交白卷戰成0：0。

下半場，杜伊後備入替禁區內盤扭搏得十二碼，麥巴比主罰命中，法國暫以1：0領先巴拉圭。



巴拉圭今場戰術明確，將重兵囤積後場防守，偶爾以右路為主發動反擊。由於進攻時前線缺乏後上支援，巴拉圭多數因人數劣勢而無功而還，惟成功誘使法國翼鋒巴高拿（Bradley Barcola）犯規，換來一面黃牌。法國方面一籌莫展，干尼（Manu Koné）、拉比奧特（Adrien Rabiot）嘗試遠射未果，麥巴比（Kylian Mbappé）頻繁被對方球員大動作侵犯，而球證團隊尺度寬鬆，並未對巴拉圭球員作出處罰。法國半場共5次攻門，巴拉圭2次，無一命中目標，半場以0：0結束。

麥巴比屢遭侵犯而球證無表示。（路透社）

下半場，法國加快進攻節奏，麥巴比快開角球，迪比利（Ousmane Dembélé）捅射射在邊網上。55分鐘，干尼遠射，奧蘭度基爾（Orlando Gill）單掌將球托出底線。雙方同時作出人員調動，安斯素（Orlando Gill）受傷下場，杜伊（Désiré Doué）入替巴高拿，法國換人即取成效。杜伊禁區內盤扭被迪亞高高美斯（Diego Gómez）絆倒，麥巴比主罰十二碼一蹴而就，射入今屆世界盃第7個入球，神射手榜上與美斯齊頭並進，法國1：0領先。