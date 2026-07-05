英格蘭重遊噩夢之地　墨西哥最強堡壘至今10戰不敗︱世界盃2026

英格蘭在2026世界盃16強迎來重大考驗，他們不止要面對今屆4戰全勝兼未失一球的東道主墨西哥，還要重回那個對他們而言猶如一場噩夢的阿茲特克體育場（Estadio Azteca）。40年前他們在這裏惡戰阿根廷，被已故球王馬勒當拿以「上帝之手」開紀錄並領軍2：1擊敗。墨西哥在這個足球殿堂出戰世界盃10戰未嚐一敗，杜慈領軍的英格蘭能否再次衝破歷史數據，成為史上第一隊？

世界盃2026直播︱16強

7月6日 墨西哥 Vs 英格蘭｜早上 08:00 Now 618/616台



世界盃2026︱世界盃16強英格蘭對墨西哥，在阿茲特克體育場（Estadio Azteca）上演。（路透社）

墨西哥在阿茲特克體育場（Estadio Azteca）世界盃出戰紀錄

1970世界盃／2勝1和

1986世界盃／3勝1和

2026世界盃／3戰全勝

總數／8勝2和0負



世界盃2026︱隊長哈利卡尼得否再次拯救英格蘭？（路透社）

2026世界盃16強︱英格蘭 VS 墨西哥︱ 三獅軍團重遊噩夢舊地

三獅軍團32強面對民主剛果竟要出盡九牛二虎之力才險勝，全靠隊長哈利卡尼末段梅開二度才逃出鬼門關，表現令人失望。今場他們面臨更大考驗，對手是實力、狀態更強的墨西哥。身為東道主之一，墨西哥分組賽先後2：0擊敗南非、1：0挫韓國、3：0輕取捷克，以全勝姿態出線，32強2：0勝厄瓜多爾，4戰全勝兼一球未失。

墨西哥目前陣中著名球員不多，較為球迷熟悉的魯爾占美利斯 （Raúl Jiménez）不經不覺已35歲，40歲的「墨Sam哥」奧祖亞（Guillermo Ochoa）會在今屆世界盃後退役，並退居後備。翼鋒基洛尼斯（Julián Quiñones）狀態甚勇，4仗下來已有3入球1助攻，魯爾占美利斯亦有兩球進帳。他們主場出戰，不單有8萬球迷熱情撐場，最重要的是阿茲特克體育場（Estadio Azteca）這個強大後盾。

世界盃2026︱墨西哥球迷出名熱情。（路透社）

阿茲特克體育場（Estadio Azteca）為何咁恐怖？

結合高原、熱情球迷和主場因素

今屆是墨西哥第三度主辦世界盃決賽周，而阿茲特克體育場（Estadio Azteca）是史上唯一一個先後在三屆世界盃舉行賽事的球場，獲譽為全球足球聖地之一。它第一個恐怖之處，就是位處海拔2240米的高原。

曾在多家英超球會效力的李奧曲加（Nigel Reo-Coker）憶述昔日在那裏作賽的苦況時稱，「這是我踢足球以來體能要求最高的地方，對來自歐洲的人而言，在這種高原作賽非常困難。你根本透不過氣，頭45至55分鐘實際上只能保持呼吸，必須運用足球智慧選擇合適時機才衝刺。」

英格蘭主帥杜慈日前已明言，大軍只得4天時間，根本不足以完全適應高原環境，但承諾會全力應戰，「我們需要克服困難，球隊有的是士氣和決心。」英軍對上一次在這個球場比賽，正是1986年世界盃8強對阿根廷，已故球王馬勒當拿以「上帝之手」開紀錄，之後再個人獨闖龍潭連過多關射入世紀金球，領軍2：1獲勝，杜慈聲言，「我們不是為復仇而來，我們來這裏是要書寫自己的新篇章。球隊士氣高昂，已準備好明日一戰。」

世界盃2026︱英格蘭主帥杜慈。（路透社）

墨西哥世界盃此地出戰從未落敗

墨西哥在1970、1986及今屆2026世界盃，至今10次在阿茲特克體育場出戰，保持8勝2和的強大往績，主帥艾傑利（Javier Aguirre）以「墨西哥的第12人」形容這個球場，足見主場威力之強。據報英格蘭球迷今場只獲3000個入場配額，換言之，英軍隨時要被8萬主隊球迷重重包圍。

墨西哥陣容知名度雖不及英格蘭，但球隊今屆賽事表現出色，暫時4戰全勝兼未失一球，已有3球進帳的基洛尼斯狀態火熱，魯爾占美尼斯亦有兩粒進帳，主場出戰的強大氣勢幫助下，墨西哥全軍必定搏到盡，英格蘭要過這一關實在相當困難。

世界盃2026︱墨西哥陣容知名度雖不及英格蘭，但球隊今屆賽事表現出色。（路透社）

墨西哥1970、1986兩度靠主場之利晉身8強，寫下球隊在世界盃的最佳成績，惟他們從未試過在同一屆決賽周的淘汰賽中贏多過一場，對英格蘭他們可望挑戰這個創舉。

今仗不止考驗英格蘭球員的體能、意志力和心理質素，正選右閘列斯占士今場會繼續因傷缺陣，後防右路的重大漏洞，如未能好好處理，肯定會如對民主剛果一仗那樣帶來麻煩。正選上陣的史賓斯（Djed Spence）對民主剛果一戰表現異常差勁，主帥杜慈如未能堵塞此漏洞，英格蘭不止不能「將足球帶回家」（ Football's coming home），還要立即執包袱回家。

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