世界盃2026｜英格蘭鬥墨西哥爭8強　因惡劣天氣延遲1小時開賽

墨西哥對英格蘭的世界盃16強，日前當地天氣預報指比賽期間預料有雷暴，國際足協（FIFA）曾考慮提早開賽時間，最後維持在香港時間早上8時開波。

在舉行今仗的墨西哥阿茲特克體育場（Estadio Azteca）賽前天氣不穩，賽會公布因惡劣天氣而延遲1小時開賽。



英格蘭對墨西哥延遲1小時開賽。（路透社）

根據墨西哥城天氣預測，墨西哥對英格蘭比賽當日有雷暴，FIFA曾與兩方足總商討，一度傳出提早6小時開賽，至香港時間凌晨2時，有指因墨西哥足總對改期安排感到不滿，FIFA最終拍板維持原定時間開賽。

開賽時間不變，但天氣問題仍在，天氣預報指，開賽前高達90%機率出現雷暴，根據FIFA規例，只要球場方圓6英里內出現閃電，為保障球員及觀眾安全，球證必須立即暫停賽事，直至連續30分鐘無閃電出現方能重開。

（路透社）

英格蘭正選陣容



門將：1比克福特

後衛：26昆沙、2干沙、6馬克古希、3尼高奧萊利

防守中場：8艾利洛安達臣、4迪格蘭賴斯

中場：7布卡約沙卡、10比寧咸、18安東尼哥頓

前鋒：9哈利卡尼



墨西哥正選陣容



門將：1魯爾蘭祖

後衛：2佐治山齊士、3施薩蒙迪斯、5祖漢華斯基斯、23捷西斯加拿度

中場：19基拔圖摩拉、6艾歷利拿、7路爾斯洛慕

前鋒：25羅拔圖艾華拉度、9魯爾占美尼斯、16祖利安基洛尼斯

