阿根廷對埃及2026世界盃16強｜直播時間+國家足球隊球員名單出爐
撰文：多妹 多淇
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世界盃2026，阿根廷對埃及於7月8日香港時間凌晨12時，於Atlanta Stadium舉行，Now618/616直播播放。
世界盃2026直播賽程時間表 7.8凌晨12時美斯領阿根廷對埃及世界盃2026免費直播｜ViuTV賽程時間｜7.10法國對摩洛哥爭入4強世界盃2026賽程時間表｜104場分組至決賽+8強對戰表+直播平台
阿根廷對埃及直播邊度睇？
平台：NOW 618/616台
時間：7月8日凌晨12時
阿根廷隊｜球員名單陣容 4-1-3-2
門將：
23 達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）
後衛：
3 達利亞費高（Nicolas Tagliafico）
6 利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）
13 基斯甸羅美路（Cristian Romero）
26 拿侯爾摩連拿（Nahuel Molina）
中場：
5 里安度柏利迪斯（Leandro Paredes）
7 迪保羅（Rodrigo De Paul）
20 阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）
24 安素費南迪斯（Enzo Fernandez）
前鋒：
9 祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）
10 美斯（Lionel Messi）
埃及隊 | 球員名單陣容 4-2-3-1
門將：
23 梳貝亞（Mostafa SHOBEIR）
後衛：
2 耶沙伊巴謙（Yasser IBRAHIM）
3 穆哈密漢尼（Mohamed HANY）
5 拉米拉比亞（Ramy RABIA）
15 卡謙哈菲斯（Karim HAFEZ）
中場：
8 安馬阿梳亞（Emam ASHOUR）
11 穆斯塔法薛高（Mostafa ZIKO）
17 穆罕默德拿辛（Mohanad LASHEEN）
19 馬雲阿迪耶（Marwan ATEYA）
前鋒：
10 穆罕默德沙拿（Mohamed SALAH）
12 凱森哈辛（Haissem HASSAN）