世界盃賽程2026｜7.8直播線上看16強：阿根廷/埃及+7.7賽果重溫

世界盃賽程2026｜7.8直播線上看賽程｜7.8有2場賽事，本文一文看清球隊組別、比賽時間、直播平台，及重溫7.7的2場賽事賽果。



世界盃2026｜7.8完整賽程

阿根廷對埃及 - 16強

直播平台：NOW 618/616台

香港時間：7月8日凌晨12時



瑞士對哥倫比亞 - 16強

直播平台：NOW 618/616台

香港時間：7月8日凌晨4時



7.7賽事精彩重溫

葡萄牙0 ：1西班牙

2026世界盃16強上演「雙牙大戰」，由C朗拿度（Cristiano Ronaldo）領軍的葡萄牙，以0：1敗於宿敵西班牙，無緣8強。C朗賽前表示，今屆是其職業生涯最後一屆世界盃，這場落敗也成為他的「最後一舞」。

西班牙補時絕殺葡萄牙 C朗飲恨告別世盃舞台

美國1 ：4比利時

2026世界盃16強，美國對比利時。上半場初段，尼高拉斯拉斯堅（Nicolas Raskin）助攻基迪拿尼（Charles De Ketelaere）燙射空門得手，比利時先開紀錄。美國憑馬歷堤曼（Malik Tillman）射入罰球追和，比利時再有基迪拿尼頭槌建功。下半場，美國門將馬特費斯（Matt Freese）解圍失誤，雲拿根（Hans Vanaken）再下一城。補時階段，盧卡古（Romelu Lukaku）助比利時鎖定4：1勝局。

比利時4：1擊敗美國 東道主16強全出局