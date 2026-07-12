挪威對英格蘭2026世界盃8強｜賽果+國家足球隊球員名單出爐
撰文：多妹 多淇
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世界盃2026，挪威對英格蘭於7月12日香港時間凌晨5時，於Miami Stadium舉行，ViuTV99免費直播播放。
挪威對英格蘭｜賽果
挪威１：１英格蘭（上半場）
世界盃2026直播賽程時間表 7.12 5時挪威對英格蘭9時美斯再登場世界盃2026免費直播｜ViuTV賽程時間｜7.12挪威對英格蘭世界盃2026賽程時間表｜104場分組至決賽+8強對戰表+直播平台
挪威對英格蘭直播邊度睇？
平台：ViuTV99
時間：7月12日凌晨5時
挪威隊｜球員名單陣容
門將：
1 尼蘭特（Orjan Nyland）
後衛：
3 基斯杜化艾查（Kristoffer Ajer）
5 大衛禾菲（David Moller Wolfe）
17 希格甘（Torbjorn Heggem）
中場：
6 柏德列貝治（Patrick Berg）
8 辛達貝治（Sander Berge）
10 馬田奧迪加特（Martin Odegaard）
21 舒捷爾達魯普（Andreas Schjelderup）
前鋒：
7 阿歷山大索洛夫（Alexander Sorloth）
9 艾寧夏蘭特（Erling Haaland）
26 拉亞臣（Julian Ryerson）
英格蘭隊 | 球員名單陣容
門將：
1 比克福特（Jordan Pickford）
後衛：
2 安斯干沙（Ezri Konsa）
3 尼高奧萊利（Nico O'Reilly）
5 史東斯（John Stones）
6 馬克古希（Marc Guehi）
中場：
4 迪格蘭賴斯（Declan Rice）
8 艾利洛安達臣（Elliot Anderson）
10 祖迪比寧咸（Jude Bellingham）
前鋒：
9 哈利卡尼（Harry Kane）
18 安東尼哥頓（Anthony Gordon）
20 馬度基（Noni Madueke）