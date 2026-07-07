2026世界盃16強，美國對陣比利時將在本港時間周二（7月7日）上午8時開戰，雙方正選名單公布，美國今仗以「原班人馬」出擊，陣容與32強淘汰賽完全一致，日前深陷紅牌風波的爭議前鋒巴洛根（Folarin Balogun）赫然在列；比利時較上場作出4個調動，兩名攻擊主力奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）及謝利美杜古（Jérémy Doku）先列後備。

上半場開場初段，尼高拉斯拉斯堅（Nicolas Raskin）助攻基迪拿尼（Charles De Ketelaere）燙射空門得手，比利時先開記錄。美國憑馬歷堤曼射入定位球追和，比利時基迪拿尼頭槌閃電再將比數超出，比利時暫2：1領先美國。



美國前鋒巴洛根上仗因暴力動作而領受紅牌，但國際足協7月5日突宣布暫緩紅牌停賽令一年，令這位前鋒能夠正常出戰與比利時的16強淘汰賽。消息指，美國總統特朗普（Donald Trump） 曾電聯國際足協（FIFA水田）主席恩芬天奴（Gianni Infantino），要求複核犯規。恩芬天奴堅決表示：「司法機構的紀律處分程序獨立自主。」比利時陣營就此向FIFA提出上訴，FIFA以比利時不屬於程序當事方而不受理，巴洛根最終被允許出現在今場比賽名單中，並正選出戰，此舉備受外界質疑。

美國前鋒巴洛根未受紅牌影響，正常出戰。（路透社）

比賽初段，美國隊夢遊，比利時則是進攻慾望強烈連斬兩個角球，嘗試兩腳遠射與一次頭槌攻門，共兩次命中目標。9分鐘，尼高拉斯拉斯堅低平球傳中，助攻基迪拿尼燙射空門，比利時1：0領先。阿馬度奧拿拿在一次拼搶中膝蓋受傷無法堅持比賽，雲拿根（Hans Vanaken）入替。

補水時間後，今日邊路進攻失色的美國隊憑馬歷堤曼主罰定位球擊中人墻後變線入網，美國追和比數。不過僅僅2分鐘後，比利時再次利用左路傳中，由基迪拿尼頭槌頂入，閃電再將比數超出，2：1。上半場末段雙方互有攻勢，美國較前半段「醒神」，不過球證吹響半場結束哨音，比利時1球領先美國返回更衣室。

比利時正選陣容：

門將：1高圖爾斯

後衛：4麥捷尼、5迪古柏、21卡斯泰尼、25尼敦尼葛、8泰利文斯

中場：23尼高拉斯拉斯堅、24阿馬度奧拿拿、10李安度杜沙特

前鋒：14盧克巴基奧、17基迪拿尼



美國正選陣容：

門將：24馬特費斯

後衛：2達斯、3基斯李察士、5安東尼羅賓遜、13添列姆

中場：16阿歷斯費文、4泰拿阿當斯、8麥堅尼

前鋒：17馬歷堤曼、10普列錫、20巴洛根

