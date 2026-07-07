世界盃2026｜美國對比利時巴洛根正選　迪布尼杜古後備待命

2026世界盃16強，美國對陣比利時將在本港時間周二（7月7日）上午8時開戰，雙方正選名單公布，美國今仗以「原班人馬」出擊，陣容與32強淘汰賽完全一致，日前深陷紅牌風波的爭議前鋒巴洛根（Folarin Balogun）赫然在列；比利時較上場作出4個調動，兩名攻擊主力奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）及謝利美杜古（Jérémy Doku）先列後備。



美國前鋒巴洛根上仗因暴力動作而領受紅牌，但國際足協7月5日突宣布暫緩紅牌停賽令一年，令這位前鋒能夠正常出戰與比利時的16強淘汰賽。消息指，美國總統特朗普（Donald Trump） 曾電聯國際足協（FIFA水田）主席恩芬天奴（Gianni Infantino），要求複核犯規。恩芬天奴堅決表示：「司法機構的紀律處分程序獨立自主。」比利時陣營就此向FIFA提出上訴，FIFA以比利時不屬於程序當事方而不受理，巴洛根最終被允許出現在今場比賽名單中，並正選出戰，此舉備受外界質疑。

美國前鋒巴洛根未受紅牌影響，正常出戰。（路透社）

比利時正選陣容：

門將：1高圖爾斯

後衛：4麥捷尼、5迪古柏、21卡斯泰尼、25尼敦尼葛、8泰利文斯

中場：23尼高拉斯拉斯堅、24阿馬度奧拿拿、10李安度杜沙特

前鋒：14盧克巴基奧、17基迪拿尼



美國正選陣容：

門將：24馬特費斯

後衛：2達斯、3基斯李察士、5安東尼羅賓遜、13添列姆

中場：16阿歷斯費文、4泰拿阿當斯、8麥堅尼

前鋒：17馬歷堤曼、10普列錫、20巴洛根

