世界盃｜國際足協用這條例「放生」巴洛根　英法疑申訴後患後窮

國際足協（FIFA）早前引用紀律章程，將美國前鋒巴洛根（Folarin Balogun）的紅牌停賽令「緩刑一年」，准其出戰世界盃16強。此舉或引發連鎖效應，英格蘭足總及法國足總計劃分別就昆沙（Jarell Quansah）的紅牌及奧利斯（Michael Olise）的黃牌向FIFA提出申訴。



英格蘭右閘昆沙因在16強比賽中領受紅牌，或無緣8強戰摩洛哥。（路透社）

FIFA以什麼理據讓巴洛根暫緩紅牌停賽？

國際足協批准巴洛根無須在下一場比賽執行紅牌停賽的規則，基於國際足協紀律條例第27條，當中列明：「FIFA司法部門可以決定完全或局部暫緩紀律處分行動」，當中包括自動紅牌停賽在內。暫緩受罰的球員，可進入長達1至4年的「緩刑期」。

巴洛根紅牌後無需立即下場停賽或引發連鎖問題。（路透社）

美國開先例 英格蘭、法國隨即齊計劃上訴

有了美國隊的「成功上訴個案」，英格蘭足總亦有機會利用這條規則，使16強對墨西哥一仗領紅出場的守將昆沙，能夠出戰8強與挪威的比賽，以緩解右閘「用人荒」問題。

英格蘭3：2險勝墨西哥的16強大戰中，右閘昆沙在下半場54分鐘因一次危險攔截，經VAR複核後被紅牌直接驅逐出場。

法國方面亦希望就奧利斯黃牌進行申訴，以防他有機會缺席凖決賽。（路透社）

英格蘭主帥杜慈怒問：這件事從哪裡開始，又到哪裡結束？

此前特朗普以否認巴洛根動作是犯規為由，提起申訴，英格蘭是否亦有理由認為昆沙動作不足以構成紅牌處罰而申請啟用紀律條例第27條？

主帥杜慈（Thomas Tuchel）曾在賽後提出疑問，他說到：「這件事從哪裡開始，又到哪裡結束？我們能推翻昆沙紅牌的判罰嗎？我想問的是，界限在哪裡？我沒有答案。這一切何時才能結束？如果黃牌不是黃牌，我們是否應該上訴？我們認為它不是紅牌嗎？或者誰認為它不是紅牌？這一切的起點和終點在哪裡？」

法國同樣打算為奧利斯那面離奇黃牌提出申訴

不單止英格蘭，另一奪冠熱門法國隊同樣有緩刑需求。法國在16強以1：0險勝巴拉圭，陣中核心奧利斯在補時97分鐘領到一面爭議性的黃牌，當時奧利斯僅在雙方發生爭執時拉扯了對方球衣，並無對手聲稱臉部遭到攻擊這麼嚴重。

巴拉圭在當場比賽中亦出現粗暴動作但逃過紅黃牌處罰，疑似球證在處理時兩隊尺度不一致。法國方面擔心奧利斯如果在8強對陣摩洛哥的比賽中再吃到黃牌，將會缺席與西班牙或比利時勝方的凖決賽。

巴洛根案例令FIFA陷兩難局面

若英軍與法軍向FIFA提起申訴，難題將回到FIFA，在有先例的情況下，FIFA若拒絕英、法兩國，將難以給出令人信服的理由，更無法洗脫東道主的特權嫌疑。若申訴一方大獲全勝，則意味着紅牌只變成「當場停賽」，完全失去波及下一場比賽的阻嚇力。

此前C朗拿度（Cristiano Ronaldo）曾在世界盃外圍賽因粗暴行為被判停賽3場，FIFA其後暫緩執行最後兩場，確保他能趕及在決賽周分組賽首戰披甲。阿根廷後衛奧達文迪（Nicolas Otamendi）及厄瓜多爾中場摩西斯卡些度（Moises Caicedo），今年4月亦曾因外圍賽紅牌獲FIFA「延期執行停賽」，得以順利出戰分組揭幕戰。