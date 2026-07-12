阿根廷對瑞士2026世界盃8強｜直播時間+國家足球隊球員名單出爐
撰文：多妹 多淇
出版：更新：
世界盃2026，阿根廷對瑞士於7月12日香港時間上午9時，於Kansas City Stadium舉行，Now618/616直播播放。
世界盃2026直播賽程時間表 7.12 5時挪威對英格蘭9時美斯再登場世界盃2026免費直播｜ViuTV賽程時間｜7.12挪威對英格蘭世界盃2026賽程時間表｜104場分組至決賽+8強對戰表+直播平台
阿根廷對瑞士直播邊度睇？
平台：NOW 618/616台
時間：7月12上午9時
阿根廷隊｜球員名單陣容
門將：
23 達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）
後衛：
3 達利亞費高（Nicolas Tagliafico）
6 利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）
13 基斯甸羅美路（Cristian Romero）
26 拿侯爾摩連拿（Nahuel Molina）
中場：
5 里安度柏利迪斯（Leandro Paredes）
7 迪保羅（Rodrigo De Paul）
20 阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）
24 安素費南迪斯（Enzo Fernandez）
前鋒：
9 祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）
10 美斯（Lionel Messi）
瑞士隊 | 球員名單陣容
門將：
1 高布爾（Gregor Kobel）
後衛：
4 尼高艾維迪（Nico Elvedi）
5 文路爾艾簡治（Manuel Akanji）
13 列卡度洛迪古斯（Ricardo Rodriguez）
中場：
6 薩卡利亞（Denis Zakaria）
8 費奧拿（Remo Freuler）
10 格列沙加（Granit Xhaka）
15 迪積比爾蘇維（Djibril Sow）
22 法比安利達（Fabian Rieder）
前鋒：
7 比列安保路（Breel Embolo）
11 丹尼杜耶（Dan Ndoye）